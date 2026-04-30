Andorra fa “un pas més” cap a la igualtat laboral amb la nova llei tot i que “encara persisteixen desigualtats”

El Consell General ha aprovat aquest dijous per assentiment el Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, un text que arriba al seu tram final amb un ampli consens polític, però també amb retrets creuats en el debat final. Abans, però, el cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que amb aquesta llei “avui fem un pas més”, tot recordant que “encara persisteixen desigualtats en el món laboral”. En aquest sentit, ha subratllat que “la igualtat entre homes i dones no és una aspiració abstracta, és una exigència democràtica i una qüestió de justícia”, i ha advertit que “massa sovint les trajectòries professionals es veuen condicionades per la maternitat” i que les tasques de cura “no es reparteixen de manera equitativa”.
Així doncs, el mandatari ha qualificat el projecte de “text sòlid i compartit”, malgrat les divergències sorgides durant el procés, i ha reivindicat que l’objectiu és construir una societat “en què néixer dona no comporti tenir menys oportunitats i en què la cura sigui una responsabilitat compartida”. En una línia semblant s’ha expressat la consellera d’Andorra Endavant, Noemí Amador, qui ha situat el debat en el model social: “Avui votem quin model de família volem afavorir”, tot defensant que la llei reconeix que “la criança no és una tasca secundària”.
“La igualtat entre homes i dones no és una aspiració abstracta, és una exigència democràtica i una qüestió de justícia” – Xavier Espot
Per la seva banda, el conseller socialdemòcrata Pere Baró ha recordat que “les dones continuen cobrant menys que els homes i continuen assumint les tasques de cura”, i ha remarcat que es tracta “d’un pas important però no definitiu”, tot posant en valor, també, el consens assolit: “Sovint som molt crítics amb la manca de consens, però quan aquest es produeix, s’ha de dir, i avui s’ha produït”. En la mateixa línia, la demòcrata Meritxell Alcobé ha qualificat la norma de “llei de consens, valenta i mesurada”, tot retraient a Andorra Endavant voler “posar-se la medalla” del text. Una afirmació que ha estat replicada per Amador, assegurant que “les medalles no les volem”.
Des de Concòrdia, Núria Segués ha apel·lat a “la imaginació” dels parlamentaris per trencar estereotips de gènere i ha remarcat que la llei obre la porta a un canvi de model: “Avui comencem a canviar-ho”. A més, la consellera també ha posat el focus en el repte demogràfic, recordant que Andorra té “unes de les taxes de natalitat més baixes d’Europa”, i ha valorat positivament la reducció dels terminis per assolir la igualtat, fixats finalment el 2030.
“L’Estat no ha de substituir el pagament del maltractador […] Toni Martí mai hauria aixecat el conveni d’Istanbul” – Carine Montaner
El tram final del debat ha estat marcat, però, pels retrets entre la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, i el cap de Govern. La primera ha criticat el conveni d’Istanbul i ha defensat que “l’Estat no ha de substituir el pagament del maltractador”, qüestionant determinats mecanismes de protecció. En aquest sentit, ha anat més enllà i ha assegurat que l’excap de Govern Toni Martí “mai hauria aixecat el conveni d’Istanbul”, tot retraient al Govern actual un canvi de posicionament. Espot, per la seva banda, ha mostrat la seva sorpresa: “Crec que havíem acabat el debat amb bon peu i no entenc aquest retret”, i ha rebutjat les comparacions plantejades. “Em sembla de mal gust comparar la violència de gènere amb un robatori. No toca”, ha conclòs.