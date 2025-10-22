Morató i Ruzafa marquen a les acaballes i donen el triomf a la selecció femenina en el primer partit contra Gibraltar (2-0)

La selecció femenina ha disputat aquesta tarda el primer dels dos amistosos contra Gibraltar. Amb l’Estadi Nacional d’escenari, les d’Albert Panadero s’han imposat amb un 2-0, un resultat que no reflecteix la superioritat que han tingut. De totes maneres, el matx els ha servit per treballar aspectes de cara la tornada a la competició oficial, al febrer amb el Preemundial.
Des de l’inici han estat les tricolor les que han pres la iniciativa, i just passats els 10 minuts els ha arribat la primera ocasió. D’una falta llançada per Chloe Izquierdo, Tere Morató l’ha rebut al segon pal i, de cap, ha enviat la pilota directe a les mans de Brooke Williams-Owen. Just passat el quart d’hora, una de les protagonistes de l’encontre, Maria Ruzafa, ha tingut la seva primera. Rebent una sacada de banda, la davantera s’ha creat l’espai i, des de fora l’àrea, ha fet una rosca que s’ha topat amb el pal llarg. Cinc minuts més tard, la jugadora del REA de Creta s’ha fet amb una pèrdua de Kayleigh Ferro per quedar-se en un mà a mà i enviar la pilota fora.
Corria el 88′ quan, després de diversos córners, Duró ha penjat de primeres una pilota que ha anat enrere, se l’ha empassat la defensa gibraltarenya i Morató, dins l’àrea, no ha perdonat
En arribar a la mitja hora, Ruzafa ha rebut en profunditat una molt bona passada de Maria da Cruz i, davant la portera rival, ha volgut ajustar de més i també ha rematat fora. Per la seva part, el combinat de Stella Gotal ha gaudit d’una ocasió. L’ha signat Joelle Gilbert, amb un tir molt llunyà que ha acabat al travesser (33′). Abans de tancar la primera meitat, i Laia Sin ha fet una centrada al primer pal que, novament Ruzafa, no ha pogut transformar.
A la tornada dels vestidors ha ingressat al terreny de joc Èlia Quilez, avui debutant amb l’absoluta tot i haver estat convocada en anteriors ocasions sent sub17. Mantenint el mateix guió, amb les pirenaiques fent una pressió alta, estructurada i sense deixar opcions a les visitants, ‘Pana’ ha canviat l’esquema per incidir més per banda amb les carrileres. La primera de perill ha arribat calcant una jugada de la primera meitat: da Cruz li ha passat en llarg a Ruzafa qui, escorçada ja dins l’àrea, ha rematat a l’exterior de la xarxa del primer pal (62′).
Amb el temps en contra i la clara vocació d’anotar, les locals han insistit amb passades a l’espai. La diana, però, s’ha fet esperar, i abans d’arribar, Izquierdo ha provat amb un xut llunyà que ha sortit per sobre la porteria (66′) i Emma Warboys també ha debutat com a tricolor. Corria el 88′ quan, després de diversos córners, Emma Duró ha penjat de primeres una pilota que ha anat enrere, se l’ha empassat la defensa gibraltarenya i Morató, dins l’àrea, no ha perdonat. A l’afegit, Seleen Celecia ha comès penal sobre Ruzafa, qui s’ha encarregat de transformar-lo pel definitiu 2-0.