Mònica Doria suma un nou top10 en Copa del Món clau per fer un salt important a la classificació general de caiac

Mònica Doria ha tornat a signar un top10 a la Copa del Món. La tricolor ha continuat amb la seva regularitat aquesta temporada i ha assolit una novena posició que ha estat clau per fer un salt important a la classificació general de caiac. A Tacen, Eslovènia, la palista ha tornat a fer una primera mànega molt sòlida que l’ha deixat cinquena i que li ha permès accedir a la final amb comoditat. Ja en la lluita per les medalles, un primer error a la porta dos li ha costat un temps valuós que l’ha obligat a arriscar amb unes línies més agressives que li han provocat dos tocs (portes 9 i 15). La victòria ha estat per a la britànica Woods, seguida de la local Hocevar i la nord-americana Leibfarh.
Salt a la general
Més enllà del resultat, Doria ha fet un important salt a la general de caiac. Tot i que abans d’aquesta prova la medalla semblava difícil, l’accés a la final d’avui permet a la pirenaica continuar aspirant a un gran resultat en aquesta modalitat. Després de Tacen, l’andorrana és setena amb 124 punts, a 45 punts del podi. Cal recordar que la guanyadora d’una prova de Copa del Món suma 60 punts, la segona 55 i la tercera 50. A més, a Augsburg aquestes puntuacions valen doble, el que deixa tot obert.
Dissabte, torn per a la canoa
De cara a aquest dissabte, la campiona d’Europa competirà en canoa en una prova en la qual sí que necessita un bon resultat per continuar en la lluita per les medalles de la general. Una classificació que arriba molt igualada, i més després de les absències que hi haurà en aquesta competició. Doria sap ja que guanyarà mínim dues places si accedeix a la final i que, en cas d’assolir un podi, es podria quedar a tocar de les tres primeres places de la general. Ara mateix, la tricolor arriba empatada en la vuitena posició a 32 punts del bronze general.