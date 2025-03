Mònica Doria es marca el Mundial d’Austràlia com la cita més important de la temporada

Després d’acabar un primer bloc a Penrith, el qual ha servit per fer més volum de feina, Mònica Doria ja té definida la temporada, en la qual marca amb vermell el Mundial que tindrà lloc al mateix canal australià. “Hem fet un bloc d’entrenament molt important on ha tingut lloc la primera competició del curs –l’obert d’Austràlia–, molt important per començar a posar-te en situació, i tornem amb molta informació”, ha comentat aquesta tarda la palista, mostrant-se satisfeta per la tasca feta durant aquests dos mesos al país oceànic tant a nivell físic, tècnic i mental.

La tricolor enceta aquest 2025 després de fer història amb el primer diploma olímpic de l’esport andorrà i amb un objectiu ben clar: el Mundial. Serà de l’1 al 6 d’octubre, i ha assegurat que intentarà estar a prop de la local i actual campiona olímpica Jessica Fox. A més, tal com s’ha esmentat, cal destacar que la cita tindrà lloc al mateix canal de Penrith, del qual Doria n’ha assenyalat l’exigència física pel volum elevat d’aigua i que és d’un recorregut llarg.

La temporada, en dues parts

Mònica Doria ha explicat que després de l’estada australiana divideix el curs en dues parts. La primera recull l’Europeu i tres Copes del Món, una d’elles a la Seu d’Urgell, “sent un inici fort” i marcant-se també amb vermell la prova urgellenca. La segona engloba les dues Copes del Món restants i el Mundial. Aquest cap de setmana i el vinent, a més, disputarà la Copa Pirineus de Pau i de la Seu d’Urgell. “Personalment, encara puc millorar en l’aspecte físic, tècnic i sobretot mental. Al nostre esport no acaba mai la millora, així que encara tenim feina per fer”, ha completat la piragüista.