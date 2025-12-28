Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'andorrana, Carla Mijares, a Semmering a la 1ª mànega. | Agence Zoom
Elena Hernández Molina
  Esports
Esquí alpí

Mijares culmina a Semmering el millor eslàlom femení andorrà amb determinació i una segona mànega sòlida

L’esquiadora suma els primers punts mundials amb una divuitena plaça a Àustria, superant els precedents assolits per altres andorrans

L’andorrana Carla Mijares ha signat aquest diumenge a Semmering el millor resultat de la història de l’esquí femení del país en un eslàlom de Copa del Món. La corredora ha finalitzat en 18a posició, un resultat que li permet sumar els seus primers punts en una prova del circuit mundial.

Mijares, que competia amb el dorsal 52, ha registrat un temps total d’1.55.29, amb una diferència de 6.47 segons respecte a la vencedora de la cursa, la nord-americana Mikaela Shiffrin, que s’ha imposat amb 1.48.82. El podi l’han completat la suïssa Camille Rast, segona a 0.09, i l’albanesa Lara Colturi, tercera a 0.57.

Després de la cursa, l’andorrana ha explicat que ja des de primera hora tenia clar l’objectiu. “Estic molt contenta perquè ja des del matí tenia clar el que volia fer. Estava molt determinada i, veient que era un dia per evitar errors i estar present tota l’estona, és el que he anat a fer”, ha declarat.

En la primera mànega, Mijares ha ocupat la 24a posició en un traçat que ha qualificat d’exigent. “La primera mànega estava complicada, però he vist que calia estar molt a sobre dels esquís, estar present tota l’estona, i ho hem aconseguit. Entràvem molt lluny de la zona interessant, però hem estat a dins”, ha detallat.

Pel que fa a la segona mànega, l’esquiadora ha reconegut els nervis de competir per primer cop en una final de Copa del Món. “Estava molt nerviosa d’afrontar per primera vegada una segona mànega de Copa del Món, però estic contenta perquè no m’he fet petita”, ha afirmat. També ha destacat els canvis en les condicions: “La neu i el traçat eren molt diferents, però he sortit amb moltes ganes i amb garra per buscar un bon resultat, i ho hem aconseguit”.

La 18a plaça assolida a Semmering es converteix així en el millor resultat de la història de l’esquí andorrà femení en eslàlom. Fins ara, el millor registre corresponia a la 19a posició aconseguida per Vicky Grau el 21 de novembre de 1998 a Park City, mentre que un altre precedent destacat era el 20è lloc de Mireia Gutiérrez a Zagreb el 4 de gener del 2015.

