Max Palmitjavila entra al top10 de la vertical dels Campionats del Món de Morgins

Els Campionats del Món d’esquí de muntanya han encetat, aquest dimarts, la segona jornada de la competició a la població helvètica de Morgins, on s’ha disputat la prova vertical amb la presència de Max Palmitjavila, Miquel Naudi i Adrià Isal en la categoria sub20. Així doncs, el resultat més destacat ha estat el de Palmitjavila, qui ha acabat en novena posició amb un temps de 23’20, a gairebé dos minuts del guanyador de la prova, l’estatunidenc Griffin Briley.

“Ha fet una bona cursa. El grup de davant era el que ens esperàvem, però ho ha gestionat bé”, ha declarat el seleccionador nacional Xavi Capdevila. En aquest sentit, ha mencionat que el tram més complicat ha estat l’últim mur, on “els que arriben amb més forces ho donen tot, i els que arriben cansats han de regular”.

Pel que fa a Isal i Naudi, han quedat en 20a (24’48.5) i 24a (26’14.6) plaça, respectivament. “Isal ha tingut una mica de flat, però s’ha quedat en les posicions on normalment es mou”, ha indicat Capdevila. D’altra banda, el seleccionador ha explicat que, si bé a Naudi li costa una mica més la disciplina, no és una mala posició, ja que “venia malalt i l’ha servit per obrir pulmons”. “Ara li toca un dia de recuperació i dijous ja estarà bé pels esprints”, ha assegurat.