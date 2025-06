Futbol - Play-off de Primera RFEF

Vilà: “Encamp ens recordava aquelles tardes tan maques que hem viscut al Nacional, i esperem que es repeteixi”

A títol personal, i després de superar una lesió, el lateral arriba en el millor moment al tram decisiu de la temporada: "Que continuï així"

Ara sí que sí. L’FC Andorra afronta les dues setmanes més decisives de la temporada disputant-se amb la Ponferradina l’ascens a Segona Divisió. El primer partit el jugaran aquest diumenge (17.00 hores) a l’estadi encampadà de la FAF, mentre que la tornada serà dissabte vinent (20.30 hores) a El Toralín. Precisament de la infraestructura de la federació, un canvi d’escenari al qual ‘Beto’ Company va apuntar haver-se fet de forma natural, Martí Vilà només en té bones paraules: A la Baixada del Molí “hem gaudit molt i estem molt agraïts, però a Encamp la gent també ens va ajudar”. Emulant un comiat, i deixant clar que “jugarem on ens diguin”, afegeix: “Ens recordava aquelles tardes i nits tan maques que hem viscut al Nacional durant aquests anys, va estar molt bé i esperem que es repeteixi”.

Després d’un bon darrer tram final de curs, el vestidor està amb la moral alta i amb molta il·lusió: “Hem millorat molt el nostre model de joc, ara anem tots molt a una, sent conscients del que necessitem per guanyar i competir bé”. Ell mateix va reconèixer fa un parell de mesos que l’equip, al llarg de la temporada, ha tingut molts alts i baixos, i avui ho ha ratificat. “Serveix també per preparar-se pels moments importants”, ha citat en aquest sentit, assegurant que el conjunt ha sigut molt madur i que ara volen mantenir el bon estat de forma per fer d’aquestes dues setmanes “les millors” de l’any.

A títol personal, el de Berga també arriba en el millor moment. Després d’una lesió, va tornar a competir en els darrers duels de la Primera RFEF per ser titular per partida doble en l’eliminatòria contra l’Eivissa, sumant també una assistència. “Vist com anava el curs, arribar bé al tram final era un dels objectius i l’estic complint. Que continuï així”, ha comentat. També sap el que és viure un ascens al futbol professional com a tricolor, tot i que aquella vegada va ser directe i sense disputar el play-off. “Aquest club té una identitat, i si no som el que hem estat sent aquests últims mesos [parla de valentia, de personalitat i de manera de fer les coses], serà més difícil que ho aconseguim”, llança com a missatge al vestidor.

La ‘Ponfe’

Durant la lliga regular, l’FC Andorra no ha vençut cap dels dos duels contra la Ponferradina, el rival de la final del play-off. Al primer partit, al Nacional, els de Javi Rey van signar l’empat després que Kevin Sibille iguales la diana d’Álvaro Peña. El segon, a El Toralín, va ser el primer de ‘Beto’ Company com a primer entrenador dels tricolor i va cloure amb victòria per la mínima dels locals. Els castellanolleonesos, a primera ronda del play-off, es van imposar a l’Antequera. “Si no som nosaltres patirem, perquè tenen jugadors de molta qualitat”, ha apuntat Vilà, fent èmfasi en el bon joc col·lectiu dels d’El Bierzo. Per a fer-los front, “hem de ser valents, mantenir la personalitat dels darrers mesos i confiar en les coses diàries que portem fent”.

La “feina increïble” de ‘Beto’

De la tasca de ‘Beto’ Company com a primer entrenador, i del seu staff, el lateral ha assegurat que és “increïble”. Cal recordar que el vallenc va agafar les regnes al gener, amb l’equip ocupant la 10a plaça i a quatre punts del play-off. Ara dirigirà una final per tornar l’FC Andorra al futbol professional. Amb tot, i a falta de confirmació oficial, els dos duels davant la ‘Ponfe’ podrien ser els seus últims a la banqueta pirenaica. Segons avança el Deia, Ibai Gómez, exjugador de l’Athletic Club i entrenador que enguany ha fet ascendir l’Arenas de Getxo a Primera Federació, serà el tècnic tricolor el curs vinent, sigui a la mateixa categoria o a Segona. La setmana passada es va anunciar que no continuaria al conjunt basc, i amb ell portarà el seu cos tècnic a més d’Aitor Uzkudun, un dels seus davanters referència durant la temporada.