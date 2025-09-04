Marc Pujol torna a la selecció 19 anys després i lidera les novetats per al partit amb Anglaterra i l’amistós amb Estònia

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha fet públic la llista de convocats per als dos compromisos internacionals d’aquest mes: el partit de classificació per al Mundial 2026 contra Anglaterra i l’amistós davant Estònia a Tallinn. La gran novetat és el retorn de Marc Pujol, qui torna a la selecció gairebé vint anys després d’haver disputat el recordat duel contra Anglaterra a Old Trafford (5-0). Ara, l’històric migcampista tornarà a enfrontar-se als anglesos, en aquesta ocasió sota les ordres de Thomas Tuchel.
La convocatòria també inclou el porter Álex Ruiz, qui substitueix Josep Gómez respecte a l’anterior aturada i competirà per la titularitat amb Xico Pires i Iker Álvarez de Eulate. En defensa, la novetat és Èric de Pablos, que s’afegeix a Biel Borra, Adri da Cunha, Christian Garcia, Marc Garcia, Joel Guillén, Max Llover, Ian Olivera, Jesús Rubio i Moi San Nicolás.
El mig del camp estarà format, a més de Pujol, per Pau Babot, Joan Cervós, Èric de las Heras, Marc Rebés, Joao Teixeira i els germans Marc i Èric Vales. A la davantera, es mantenen Guillaume López, Álex Martínez i Aron Rodrigo, als quals s’afegeix de nou Ricard Fernández, que coincidirà per primera vegada amb el seu germà Izan Fernández.
El partit de classificació davant Anglaterra tindrà lloc dissabte 6 d’octubre a les 18.00 hores (hora andorrana) al Villa Park de Birmingham, estadi de l’Aston Villa amb capacitat per a 43.000 espectadors. El matx es podrà seguir en directe a través del portal www.uefa.tv. Tres dies després, dimarts 9 d’octubre a les 18.00 hores, la selecció disputarà un amistós contra Estònia a Tallinn.