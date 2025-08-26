Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Team EMC/City Bike/Motul, amb Marc Font com a integrant, celebrant el títol. | FMA
El Periòdic d'Andorra
Motociclisme

Marc Font aconsegueix la victòria en les 24 hores de l’Armorikaine TT amb una KTM 350cc

El pilot forma equip amb Goupillon, Lamour i Merechal sota el nom de Team EMC/City Bike/Motul

Marc Font ha aconseguit la victòria en les 24 hores de l’Armorikaine TT. Va ser el passat cap de setmana en una cita en la qual van prendre part 64 conjunts i es va disputar a la població francesa de Pleyber-Crhist, amb l’andorrà formant equip amb Goupillon, Lamour i Merechal sota el nom de Team EMC/City Bike/Motul.

A la qualificació van assolir la segona posició, la qual cosa els permetia aspirar al triomf final. El Team EMC/City Bike/Motul intercalava la primera i la segona plaça amb la llum del dia, mentre que durant la nit, en què part important la va efectuar Font, va baixar a la tercera posició momentàniament, però en res va recuperar el liderat, el qual ja no va deixar. Amb una KTM 350cc, els pilots van sumar un total de 140 voltes.

“Ha estat una cursa molt dura, com no podia ser una altra cosa d’unes 24 hores”, va comentar el tricolor. “Hem anat molt ràpids des dels entrenaments i estic content perquè en el tram de nit hem mantingut l’estratègia que volíem per aconseguir la victòria final, un cop sortit el sol al dia següent”, va afegir.

Comparteix
Notícies relacionades
Cuberes i el seu paper com a flama que mantindrà viva la memòria fallaire
Els joves amb hipoteca, una tendència que es manté a l’alça tot i un preu de la vivenda en màxims històrics
Mor als 88 anys Joan Cuberes, el fallaire que va ajudar a recuperar la memòria històrica de les falles a Andorra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Vicky Jiménez cau davant Maya Joint i s’acomiada amb el cap ben alt d’un US Open històric per al tennis andorrà (0-2)
  • Esports
Artem Pustovyi, presentat com a nou pivot del MoraBanc Andorra: “Només penso en donar la meva millor versió”
  • Esports
L’FC Andorra premiarà la fidelitat dels seus abonats sortejant un any de rènting d’un vehicle Hyundai
Publicitat
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu