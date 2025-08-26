Marc Font aconsegueix la victòria en les 24 hores de l’Armorikaine TT amb una KTM 350cc

Marc Font ha aconseguit la victòria en les 24 hores de l’Armorikaine TT. Va ser el passat cap de setmana en una cita en la qual van prendre part 64 conjunts i es va disputar a la població francesa de Pleyber-Crhist, amb l’andorrà formant equip amb Goupillon, Lamour i Merechal sota el nom de Team EMC/City Bike/Motul.
A la qualificació van assolir la segona posició, la qual cosa els permetia aspirar al triomf final. El Team EMC/City Bike/Motul intercalava la primera i la segona plaça amb la llum del dia, mentre que durant la nit, en què part important la va efectuar Font, va baixar a la tercera posició momentàniament, però en res va recuperar el liderat, el qual ja no va deixar. Amb una KTM 350cc, els pilots van sumar un total de 140 voltes.
“Ha estat una cursa molt dura, com no podia ser una altra cosa d’unes 24 hores”, va comentar el tricolor. “Hem anat molt ràpids des dels entrenaments i estic content perquè en el tram de nit hem mantingut l’estratègia que volíem per aconseguir la victòria final, un cop sortit el sol al dia següent”, va afegir.