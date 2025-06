Futbol - Mercat de fixatges

Marc Bombardó renova amb l’FC Andorra per dues temporades amb opció d’ampliar-ho a un any més

El club manté i reforça la seva aposta per un futbolista jove que enguany ha explotat convertint-se en un jugador important en els esquemes

L’FC Andorra i Marc Bombardó han arribat a un acord per renovar el contracte del defensa català fins a 2027, amb opció d’ampliar-lo a un any més. D’aquesta manera, el club manté i reforça la seva aposta per un futbolista jove que enguany ha explotat convertint-se en un jugador important en els esquemes de l’equip tricolor.

‘Bomba’ és producte de la relació entre el Gimnàstic de Manresa i l’FC Andorra. El central acumula ja tres temporades en dinàmica del primer equip, les dues primeres a cavall entre el Principat i el juvenil manresà, però ha estat aquest curs quan ha fet el pas definitiu: des del seu debut com a titular al desembre –en partit de Copa contra el Cartagena– ho ha jugat pràcticament tot. En total, ha disputat 26 partits –25 sortint d’inici– i ha marcat un gol, el de la victòria contra el Tarassona.