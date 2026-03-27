Manso obre la porta a rotar diverses peces de l’esquema inicial a Lleó per fer front a una setmana amb tres partits

“És possible que hi hagi rotacions, però encara és d’hora per saber si n’hi haurà una o cinc”. Aquestes han estat declaracions de l’entrenador de l’FC Andorra, Carles Manso, en ser demanat per possibles canvis a l’esquema titular de cara el partit de diumenge (16.15 hores) contra la Cultural Lleonesa, tot tenint en compte que l’equip jugarà tres partits en set dies. Dimecres vinent serà rebent el Màlaga (19.00 hores) i el pròxim diumenge fent el mateix amb el Racing de Santander (16.15 hores).
També servirà per donar descans a aquells jugadors que acumulen un bon grapat de minuts. És el cas de Sergio Molina, qui el cap de setmana passat ja no va sortir d’inici i tampoc se l’espera per aquesta jornada. “Estem gestionant les seves càrregues”, ha citat Manso. Tampoc estaran Minsu ni Áron Yaakobishvili, amb les seves seleccions, ni Álex Calvo ni Edgar González, lesionats.
Del rival d’aquest diumenge, el català ha recordat la urgència que té per puntuar, ja que és penúltim a sis punts del Valladolid, el primer conjunt fora del descens. I ho vol aprofitar per “consolidar la permanència tan buscada”. Val a dir que els pirenaics ja van visitar el Reino de León, el passat desembre per disputar la segona ronda de la Copa del Rei, i van marxar amb derrota per 4-2. Tot i això, Manso espera un partit ben diferent del de llavors amb el canvi d’entrenador que ha fet la ‘Cultu’.