Llestos per a una doble jornada contra els Països Baixos

Després de la derrota davant Portugal (2-7) i l’empat amb Macedònia del Nord (1-1), la selecció andorrana de futbol sala ha encetat aquesta setmana la segona finestra de la ‘Main Round’ del Preeuropeu. Jugaran els dos duels contra els Països Baixos, potència europea de l’esport del 40×20, sent el primer aquest dissabte (19.30 hores) a ‘s-Hertogenbosch i el segon el dimecres vinent (13.56 hores) al Toni Martí. “És una finestra molt dura. El neerlandès és un combinat que ja està al top10 d’Europa”, ha apuntat el seleccionador tricolor, Talin Puyalto, qui ha afegit que, tot i això, ho afronten “amb moltes ganes, ambició i il·lusió”.

Fins a la data, els pirenaics han mostrat una molt bona imatge. “Som un equip que estem consolidant la feina que estem fent. Estem creixent, i a cada duel es nota una millora“, ha esmentat el tècnic, posant d’exemple l’empat a Skopje, on “vam fer el millor partit d’ençà que estem nosaltres com a cos tècnic –fa tres anys–”. En aquest mateix sentit es va expressar un dels noms propis andorrans, ‘Uri’ Rodríguez, assenyalant també la feina que fan a l’ENFAF, on juguen la majoria dels integrants de la selecció.

‘Uri’ Rodríguez durant l’entrenament d’ahir. | FAF / @m4rv_d3sign

Pel que fa al conjunt dirigit per l’espanyol Miguel Andrés –amb passat pel FC Barcelona, Inter o Playas de Castellón, entre altres–, Puyalto n’ha destacat el sistema: “És un equip molt complet, molt ben treballat i amb una estratègia molt ben feta”. Utilitzen un 3-1 i compten amb dos pivots molt dominants, un d’ells el capità, Jordany Martinus. A més, “a nivell individual tenen un parell de jugadors molt bons”. Així, el petit dels Rodríguez ha comentat que “haurem d’estar al 100% i donar la nostra millor versió, fent una feina d’equip i jugant com sabem”.

Com va destacar abans d’enfrontar-se a Portugal, l’entrenador del Principat ha recordat que l’aspecte mental és dels més importants, ja que “quan ens marquen un gol tenim un temps en el qual som vulnerables”. “Estem treballant per intentar que la nostra mentalitat o la nostra capacitat de rebre un gol i de continuar ficats al matx sigui la mateixa durant els 40 minuts”, ha afegit.

La convocatòria

L’entrenament d’ahir al Francesc Vila de la Massana va ser sense cap cara nova, però amb la manca d’Omar Ávila, qui va fer acte de presència durant els minuts inicials. La convocatòria es farà pública demà.