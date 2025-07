Futbol - Cita continental

L’Inter empata a casa davant l’Olimpija i s’acomiada definitivament de les competicions europees (1-1)

Després d'encaixar un gol a la primera meitat, només un xut de falta de Calderón acaba al fons de la xarxa per a uns tricolor que han merescut més

Després de veure’s remuntat la setmana passada a l’Stadion Stožice, i tot i merèixer-se més, l’Inter Club d’Escaldes ha caigut eliminat en segona ronda de Conference League davant l’Olimpija Ljubljana. Aquesta nit a Encamp han empatat a u, deixant un marcador global de 3-5 perquè els escaldencs s’acomiadin de les competicions europees.

Els primers 10 minuts han estat frenètics, amb ocasions a totes dues bandes que han pogut suposar el primer gol. En primera instància, i després de dues arribades locals que no han acabat entre els tres pals, Ivan Durdov ha vist com Adrià Muñoz li negava una diana cantada en un u contra u (9′). Eren els locals, però, quins tenien la possessió, i la més clara els ha arribat al quart d’hora. ‘Pedja’ Muñoz s’ha fet amb un refús dins l’àrea i ha provat amb un tir alt que el porter rival, Matevž Dajčar, ha enviat a córner amb la punta dels dits.

A partir de llavors, el ritme ha disminuït, i amb ell, la precisió dels dos conjunts, tot i que continuaven sent els de Felip Ortiz quins anaven amb una marxa més i n’han arribat a tenir quatre per obrir la llauna. La més clara ha estat al 26′ amb Rafinha, qui ha rebut en profunditat i, quedant massa escorçat, ha rematat fora. El premi ha acabat sent pels vigents campions de la Prva Liga, quan d’una pèrdua tricolor al mig del camp han sortit al contracop i en un vist i no vist han arribat a porta. Diogo Pinto ha rebut de Durdov i no ha perdonat. Era el minut 42.

Martín Calderón, durant el llançament de falta que ha suposat l’empat. | Inter d’Escaldes

A la represa, la batuta tornava a ser escaldenca, i després d’un intent al 52′ de Rafinha que ha sortit per sobre el travesser, ha arribat la igualada. D’una falta de Diga sobre Martín Calderón a la frontal, el mateix migcampista andalús s’ha encarregat del llançament per colar-lo per l’escaire (55′). Al cap de 10 minuts, un Muñoz clau sota pals ha tornat a aparèixer per evitar dues accions dels de Jorge Simão.

La dinàmica s’ha capgirat, i en la darrera mitja hora ha estat l’Olimpija Ljubljana qui ha tingut més esfèrica. Però, fins al xiulet final, no s’ha vist cap ocasió destacada més enllà d’un tir d’Alexandre Llovet des del vèrtex de l’àrea que Dajčar ha aturat sense problemes (78′) i d’una falta llançada novament per Calderón que ha sortit fora (83′). Així, l’Inter ha dit adeu al seu periple europeu d’aquest curs.