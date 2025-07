Futbol - Cita continental

L’FC Santa Coloma s’imposa a l’FC Polissya Zhytomyr amb una remuntada a la primera meitat (1-2)

Els gols d'Ot Remolins i David Crespo donen el triomf als de Fede Bessone per deixar l'eliminatòria encaminada de cara la tornada a Encamp

El darrer conjunt andorrà que restava per jugar el seu partit de l’anada de la segona volta de Conference era l’FC Santa Coloma, qui contra l’FC Polissya Zhytomyr, sobre el paper el rival més complicat, ha deixat l’eliminatòria encaminada de cara la tornada de la setmana vinent a l’estadi de la FAF. El resultat al Tatran Aréna ha estat d’1-2 a favor dels tricolor.

Sota una pluja intensa des del xiulet inicial, i amb un joc certament parell pel que fa a la possessió, el primer quart d’hora ha deixat una acció a cada banda. Cap d’elles sense veure porteria. Durant els minuts posteriors han estat els ucraïnesos quins ho han intentat més, principalment amb André Golçalves com a protagonista per l’esquerra, però sense concretar res. No ha estat fins al 20′ que ha arribat la primera diana amb Oleksiy Hutsulyak, qui després d’una bona combinació dels seus ha rebut una passada d’Oleksandr Andriyevskiy per quedar-se sol davant Álex Ruiz, fintar-lo i empènyer la pilota al fons de la xarxa.

Els de Fede Bessone han posat llavors una marxa més, i al cap de set minuts han empatat. David Crespo ha fet una llarga centrada des del lateral que Armando León ha continuat amb el cap dins l’àrea petita perquè Ot Remolins, sense marca, rematés. Ho han continuat intentant i al 35′ David López ha pogut trencar la igualada. Al contracop, la defensa rival li ha pres l’esfèrica a Xavi Puerto i ha estat el mig centre de Cornellà qui ha provat sort amb un tir que Oleh Kudryk ha enviat a córner. Justa abans de tancar la primera meitat, Crespo ha tornat a ser protagonista en fer una paret amb Mario Mourelo i, des de la frontal, engaltar amb l’esquerra un potent tir que s’ha acabat traduint en golàs per l’escaire.

David López en una disputa amb André Golçalves, durant la primera meitat. | Marvin Arquíñigo

A la represa, els de Ruslan Rotan han estat una mica més endollats, però això no s’ha traduït en arribades de perill. La primera amb cara i ulls, de fet, ha estat colomenca, amb un xut de López des d’uns 20 metres que no ha vist porta (58′). A partir del 60′ les intencions locals eren encara més clares, i al cap de poc més de cinc minuts els ha arribat la millor d’aquests segons 45 minuts. El protagonista ha estat Tomer Yosefi, qui ha rebut una centrada que ha rematat de cap directament al pal.

El duel no ha perdut intensitat en cap moment, però sí arribades. Així, en els minuts finals només se n’han vist tres per al Polissya Zhytomyr: Oleksandr Filippov (84′), Bohdan Mykhaylychenko (87′) i Hutsulyak (90′), totes elles fora dels tres pals per cloure amb el mateix marcador, vist per a sentència el dijous vinent (18.00) a Encamp.