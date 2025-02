L’FC Santa Coloma fa oficial el fixatge de Margot Llobera

Tal com va avançar aquest mitjà, l’FC Santa Coloma acaba de fer oficial el fixatge de Margot Llobera. L’expilot i actual presidenta de l’Andorra Esports Clúster, qui la setmana passada va comparèixer en roda de premsa per exposar els motius de la seva retirada el món del motor, torna així a obrir un capítol de la seva vida, el futbolístic. Es desenvolupa com a defensa i va ser una de les pioneres de la primera selecció femenina –aquella que l’any 2014 va ser present per primera vegada en un sorteig previ d’un Preeuropeu– i des de la setmana passada tenia la fitxa feta amb l’equip colomenc, actual líder en solitari de la lliga. La tricolor, cal recordar, va jugar sis partits amb el combinat nacional durant els inicis del conjunt, entre el 2014 i el 2015.

Margot Llobera, amb el dorsal 4, amb la selecció nacional. | Arxiu FAF