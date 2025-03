Futbol - Primera Federació

L’FC Andorra visita un Amorebieta en descens que no perd al seu feu des de principis d’octubre

Els tricolor volen aprendre dels errors comesos a Salamanca i fer una passa endavant en les disputes, els contraatacs i la pilota aturada

FC Andorra i Amorebieta. Dos conjunts que van descendir l’any passat de la Segona Divisió i que enguany, a la Primera Federació, estan amb dinàmiques totalment diferents. Els tricolor són sisens empatats amb el Nàstic de Tarragona, que ocupa la cinquena plaça, mentre que els bascs són penúltims a quatre punts de la salvació. Tot i això, ‘Beto’ Company espera un partit molt difícil: “No perden a casa des de l’octubre, on estan traient resultats molt bons i contundents”.

De fet, els d’Amorebieta-Etxano, fins a la data, només han perdut en tres ocasions al seu feu. Van ser en tres dels quatre primers matxs de lliga. Des de llavors, quatre empats i cinc victòries, tres d’elles de forma consecutiva en les darreres jornades. El tècnic tricolor n’ha destacat el joc positiu des de l’arribada de Natxo González a la banqueta, al novembre: “Ha donat amb la tecla. Ha canviat a una defensa de cinc, amb gent forta i bona en conducció per dins i a dalt amb presència amb dos puntes, un més mòbil i l’altre de referència”.

I cal recordar que són precisament els partits com a visitant l’assignatura pendent dels pirenaics. “Volem aprendre dels errors contra l’Unionistas”, ha dit en aquest sentit Company, fent esment que han de fer una passa endavant en els aspectes que més els estan penalitzant: les disputes, els contraatacs i la pilota aturada. Igualment, arriben en bona dinàmica, amb quatre victòries dels darrers cinc matxs, la qual cosa “reafirma que la línia és bona”. Ara bé, la voluntat és col·locar-se quan abans entre els cinc primers i no sortir-ne: “És el lloc on mínim ens pertoca i pel que hem de lluitar. Hem de continuar així”, ha comentat el vallenc.

L’FC Andorra viatjarà segurament sense Josep Cerdà ni César Morgado. L’extrem es va fer ahir la ressonància per saber el grau d’afectació pel cop patit contra el Celta Fortuna, i tot i no ser res greu, aquesta setmana gairebé no ha entrenat. Per la seva part, el central està a l’últim tram de la seva recuperació i sí que s’ha exercitat amb el grup, però el cos tècnic encara ha de decidir si formarà part de l’expedició. Això sí, de ben segur estarà disponible la setmana vinent.