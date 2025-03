Futbol - Primera Federació

L’FC Andorra visita demà l’Stadium Gal d’Irun amb el “repte” de mantenir-se dins el play-off

'Beto' Company deixa clar que un punt de millora passa per evitar "el que ens ha passat últimament", encaixar en els primers minuts

Cinquè amb 43 punts. És a dir, dins el top5 del grup 1 de la Primera Federació. Aquest és el colofó de l’FC Andorra arran de l’actual bona dinàmica en la qual només ha perdut un partit en vuit jornades. “Vam trencar la barrera psicològica del play-off”, ha comentat aquest matí l’entrenador tricolor, ‘Beto’ Company, fent referència al duel del passat cap de setmana i afegint que ara han de ser capaços de refermar-se en l’objectiu. “Sempre deia que hem d’arribar i ens hem de mantenir [al play-off], i aquesta és la segona part, el repte d’aquesta setmana”, ha incidit.

Per a complir-ho, els pirenaics obriran demà (20.30 hores) la jornada 30 visitant l’Stadium Gal d’Irun en el que el tècnic ha titllat de partit de “molta dificultat”. “Serà diferent del de l’Arenteiro. Anem a jugar contra un equip amb les idees clares, amb dues estructures defensives marcades i que creiem que no serà molt pressionant”, ha explicat. El vallenc també ha fet esment que el conjunt dirigit pel peraladenc Albert Carbó suma, al llarg de la segona volta, més punts que els andorrans. En detall, els bascs han sumat 16 punts en els darrers 10 partits, pels 15 que s’han endut els de la Baixada del Molí.

Cal recordar que els duels lluny de l’Estadi Nacional continuen sent l’assignatura pendent de l’FC Andorra, així com fer una passa endavant en la faceta defensiva. Per això, Company ha deixat clar que en la visita a Guipúscoa “anem a intentar evitar això que ens ha passat últimament, que és encaixar en els primers minuts”. “És una missió que hem de completar si volem continuar amb els nostres objectius”, ha completat, fent palès que demà jugaran amb una mentalitat molt ofensiva.

Els del Principat podran comptar amb Josep Cerdà, tot i que encara no es troba del tot recuperat del cop rebut en el partit davant el Celta Fortuna. “Ha completat la setmana amb certa molèstia, però viatjarà”, ha dit Company respecte a l’extrem de Pollença, afegint que per a l’equip i per al mateix jugador “és un cop moral fort”.