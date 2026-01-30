L’FC Andorra visita al segon classificat de la lliga amb amb l’objectiu de “ser més contundents a les dues àrees”

L’FC Andorra té un repte majúscul aquest diumenge amb la visita a l’actual segon classificat de LaLiga Hypermotion, el Castelló. Un rival que ara mateix i, segons l’entrenador tricolor, Carles Manso, “no és de la nostra lliga perquè està molt a dalt, porta moltes setmanes en posicions de playoff i fins i tot d’ascens directe, cosa que demostra el gran moment que viuen”.
Així i tot, Manso s’ha mostrat confiat amb els seus perquè, “sense dir que ens vagi millor jugar contra equips de dalt”, el tècnic creu que aquest tipus de rivals “normalment venen amb una predisposició una mica més ofensiva i no ens trobem amb replegaments tan baixos, que és el que últimament ens està dificultant trobar escenaris on som molt bons”, ha esmentat.
I és que des que Pablo Hernández va agafar les regnes de l’equip a la jornada sis, el conjunt castelloní ha anat cap amunt. Tant és així que el Castelló ha passat d’estar per sota dels andorrans a la jornada 12 a situar-se segon a la 24. “Això demostra que és un magnífic entrenador, que ha sabut tocar les tecles adequades tant en els plantejaments com en els jugadors que posa al camp”, ha afirmat Manso sobre el treball del tècnic rival.
Pel que fa a la preparació del duel, l’entrenador pirenaic ha destacat que s’està incidint molt en el treball als tres quarts de camp. “Com hem d’atacar en funció del rival i també com a model nostre, com a automatisme, perquè els jugadors identifiquin la nostra manera de fer i d’atacar l’àrea”, ha analitzat. En aquest sentit, Manso ha posat en relleu que “arribem molt a aquesta zona, tenim volum ofensiu, però a vegades no acabem de tancar l’àrea, d’atacar el primer i el segon pal o de guanyar l’avantatge als defensors”. I és per aquest motiu que s’estan fent treballs específics, amb i sense oposició, per “saber on hem d’arribar i com hem d’atacar l’àrea, amb l’objectiu de ser més contundents a les dues àrees”.
D’altra banda, Manso ha refermat el treball de l’equip en les darreres setmanes. “Estem fent moltes coses molt bé, donant continuïtat a comportaments que ens apropen a guanyar partits, i probablement mereixem més punts dels que tenim”, ha considerat, tot insistint que “si seguim treballant així i acabem de polir certs detalls, esperem aviat poder mirar més cap amunt, tenir més confiança en el nostre joc i un rendiment sostingut que ens permeti estar tranquils i sense límits”, ha defensat.