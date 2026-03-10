Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'FC Andorra s'adhereix a la primera Jornada Retro de la història de LaLiga. | @FCANDORRA
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra s’adhereix a la primera Jornada Retro de la història de LaLiga, que tindrà lloc del 10 al 13 d’abril

Implicarà tots els clubs de Primera i Segona, que saltaran al verd amb equipacions especials inspirades en dissenys icònics de la seva història

L’FC Andorra se sumarà a la primera Jornada Retro de la història de LaLiga, una iniciativa que es durà a terme del 10 al 13 d’abril i que neix amb l’objectiu de retre homenatge a la història i als símbols que han marcat generacions d’aficionats, “convertint les equipacions històriques en un pont entre diferents èpoques del futbol”. La iniciativa, segons han esmentat, també busca unir futbol i cultura.

En tot cas, la proposta implicarà tots els clubs de Primera i Segona Divisió, que saltaran al terreny de joc amb equipacions especials inspirades en dissenys icònics de la seva història. En aquest sentit, les col·leccions seran presentades el 19 de març en el marc de la MercedesBenz Fashion Week Madrid. A més, els àrbitres també participaran en aquesta acció vestint una equipació especial dissenyada pel Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

Carles Manso celebra la millor ratxa professional dels tricolor: “Estem en un punt de maduresa i solidesa a destacar”

Llegir

“D’aquesta manera, l’FC Andorra formarà part d’una iniciativa conjunta que posarà en valor la història i la identitat dels clubs del futbol professional espanyol, en una celebració que unirà passat, present i futur del joc”, han indicat des del club tricolor en un comunicat.

El Genuine, a Gijón

El conjunt Genuine de l’FC Andorra va completar el darrer cap de setmana una nova experiència a la LaLiga Genuine Moeve, amb la disputa de la segona fase de la temporada a Gijón. En l’àmbit esportiu, el conjunt es va enfrontar dissabte a la tarda al Burgos, en un partit en què el rival va demostrar major superioritat. L’endemà al matí, però, va oferir una gran imatge contra el Racing de Ferrol, en un duel molt igualat en què van competir fins al final. Més enllà dels resultats, el cap de setmana va tornar a posar en valor l’esperit de la competició, basada en la companyonia i el respecte.

El conjunt Genuine de l’FC Andorra. | @FCANDORRA
