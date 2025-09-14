L’FC Andorra mostra la seva versió més efectiva per remuntar el Còrdova, però encara té marge de millora (3-1)

L’FC Andorra ha mostrat la seva versió més efectiva davant el Còrdova en una primera part irreconeixible dels d’Ibai Gómez la qual han acabat guanyant. En la segona, els tricolor han millorat molt i amb el resultat a favor han sabut patir en algun tram i sentència el duel al final. D’aquesta manera, el conjunt andorrà s’ha endut la victòria 3-1 amb gols de Aingeru Olabarrieta, Min-su Kim i Dani Villahermosa, en el partit corresponent a la cinquena jornada de LaLiga Hypermotion i sumen 10 punts dels 15 disputats amb dos triomfs a casa.
L’efectivitat en les àrees decanta una primera part d’un Andorra poc reconeixible
Ha començat a rodar l’esfèrica al nou Estadi de la FAF amb 3731 espectadors i quan encara hi havia aficionats prenen lloc, el Còrdova ha deixat clar que no ha vingut al Principat a fer turisme. En el primer minut, Jacobo González ha posat a prova a Aaron Yaakobishvili amb una rematada de cap que el porter hongarès ha refusat. I en la següent acció, després d’una jugada embolicada en la qual la defensa andorrana no ha mostrat contundència per refusar l’esfèrica, Alex Petxarroman ha acabat introduint la pilota en la porteria local com si es tractés d’una rematada a la porteria rival. Imparable per a Yaakobishvili. El primer quart d’hora ha estat totalment dominat pels visitants, que semblaven locals per la comoditat i seguretat que han mostrat.
No havia tingut cap aproximació l’FC Andorra fins al moment, però només ha necessitat una per fer l’empat. Una rematada llunyana de primeres d’Olabarrieta ha sorprès Carlos Marín i ha posat l’1-1 en el marcador.
Així i tot, el gol tricolor no ha canviat la dinàmica del duel i els visitants han continuat posant en dificultats als de Gómez. La pressió alta del conjunt dirigit per Ivan Anía ha generat molts problemes als andorrans que si no hagués sigut per les aturades de Yaakobishvili, primer en un mà a mà i després amb una rematada llunyana molt potent, no estarien empatant el partit.
Estava jugant millor el Còrdova, estava generant més ocasions el Còrdova, però per guanyar al rival la norma és clara, has de fer més gols que ell i en aquest aspecte, els andalusos no han estat gens precisos. Tot el contrari que els andorrans que en la seva segona arribada, han fet el segon per capgirar el marcador. Marc Domènech ha fet una espectacular passada a l’esquena de la defensa perquè Minsu guanyi la carrera a Carlos Isaac, dribli a Marín i marqui a porta buida el 2-1 pocs minuts abans del descans.
Els locals milloren i sentencien
En la represa, s’ha produït el primer moviment a la banqueta local i Petxarroman (amb targeta groga) ha deixat el seu lloc a Thomas Carrique. Pel que fa al joc, el domini del Còrdova ja no ha estat tan evident, però sí que han continuat generant perill. La més clara, un xut creuat de Sergi Guardiola qui abans també havia tingut una ocasió amb una rematada de cap que se n’ha anat desviada. Els tricolor han respost amb una ocasió clara de Minsu després d’una passada enrere de Lautaro de León, però la rematada del sud-coreà no ha trobat porteria. Durant la segona part també han entrat al terreny de joc Álex Calvo, Martí Vilà i Dani Villahermosa.
En el tram final de partit i mentre l’afició andorrana gaudia amb “oles” d’una llarga possessió del seu equip, ha arribat la sentència. Yaakobishvili, que a part d’aturar també sap jugar molt bé amb els peus, ha posat una pilota en llarg per a Carrique que no ha pogut superar a Marín en l’u contra u, però el refús l’ha caçat Villahermosa per marcar a plaer el 3-1 definitiu.