L’FC Andorra, invicte a casa, és el segon millor local de la categoria

Encara resta un partit – 10 de gener contra l’Arenteiro – per cloure la primera volta de la 1a RFEF, però els pirenaics ja poden dir que han estat imbatuts al seu feu, una fita que només iguala la Gimnàstica Segoviana, tot i que amb pitjors registres que els tricolor. De totes maneres, els de Ferran Costa no són els millors locals de la competició fins a la data, sinó els segons.

Aquesta faceta l’encapçala la Reial Socieat B, conjunt també conegut com a Sanse, ja que és l’únic que al seu feu ha sumat més de 20 punts. En concret 21 després de signar set victòries i dues derrotes. És posteriorment quan apareixen els pirenaics, amb 19 punts extrets de cinc triomfs i quatre empats.

Dels actuals equips en places de play-off, seguint aquesta faceta com a local, el Barakaldo manté la quarta plaça amb 18 punts assolits a Lasesarre, seguit de la Ponferradina, setena amb 17, i un estrany novè lloc per al líder general de la categoria, la Cultural Lleonesa, amb 16 punts aconseguits al seu feu.

Ara bé, la cosa canvia quan es miren els punts assolits fora de casa, l’assignatura pendent per als de Costa. En aquest cas, els del Principat sumen només nou punts, de dues victòries i tres empats. Pel que fa a les victòries fora de les fronteres, l’FC Andorra no venç des del viatge a Sestao per 0-1, el passat 21 de setembre. Abans ho havien fet pel mateix resultat a Tarassona, el 8 de setembre. Ara sí, el millor visitant i amb molta diferència és la ‘Cultu’, amb 20 punts aconseguits de sis triomfs i dos empats. Per darrere es troba la ‘Ponfe’ amb 13 – tres victòries i quatre empats – i un sorprenent Sestao River amb 12 – tres victòries i tres empats –.