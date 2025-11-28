Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Lautaro celebrant el gol. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra empata el primer partit post-Ibai amb una gran actuació de ‘Yako’, un gol de Lautaro i un final cruel

Els tricolor sumen un punt contra l'Sporting de Gijón (1-1), però allarguen a nou les jornades consecutives sense guanyar a LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra ha empatat 1-1 contra l’Sporting de Gijón en el seu primer partit després de la marxa d’Ibai Gómez. Un duel en el qual Áron Yaakobishvili ha mantingut vius els seus companys amb grans aturades i en el qual Lautaro ha estat a punt de donar la victòria als andorrans abans que un penal, vingut d’un córner inexistent, provoqués l’empat final.

Massa aviat per esperar grans canvis

Amb el xiulet inicial, l’FC Andorra ha sortit al partit amb la personalitat i l’actitud que se li exigeix a un equip que porta una ratxa tan negativa. La pressió després de pèrdua i buscar ser protagonista amb l’esfèrica sembla que continua sent innegociable tot i la marxa d’Ibai.

Així, tot i les bones sensacions inicials, aquestes tampoc s’han traduït en ocasions clares i ha estat l’Sporting el primer a avisar. Al minut 10, Nacho Martín s’ha desfet de Dani Villahermosa amb un control orientat i ha provat un xut llunyà que ha estat a punt d’agafar porteria. Instants després, els tricolor han provat la mateixa fórmula amb un xut d’Álvaro Martín de rosca, el qual ha marxat a prop del pal. L’acció que sí que ha acabat amb la pilota al pal ha arribat al minut 21 i ha estat a favor dels locals. L’Sporting ha agafat la defensa andorrana descol·locada i, després d’una bona jugada combinada, Diego Sánchez ha deixat l’esfèrica enrere perquè Gaspar Campos estigués a centímetres de fer l’1-0.

Abans d’arribar a la mitja hora de joc, els pirenaics han tingut la més clara. Thomas Carrique ha entrat com una bala per banda esquerra i li ha fet una passada enrere a Manu Nieto que, amb un xut de primeres, ha obligat Rubén Yanez a intervenir.

Carles Manso donant indicacions des de l’àrea tècnica. | @FCANDORRA

I després d’un tram de partit en el qual el ritme ha decaigut, els darrers minuts del primer temps han deixat fins a quatre ocasions per al conjunt asturià. En dues d’aquestes han estat les intervencions de Yaakobishvili les que han impedit el gol. Això sí, la jugada més curiosa ha ocorregut al minut 44, quan la falta de comunicació entre el porter i Gael Alonso ha acabat amb Yaakobishvili propiciant una patada al seu company en un intent de refusar la pilota. Afortunadament, a Otero no li ha donat temps d’arribar a l’esfèrica per marcar a porta buida mentre els dos jugadors tricolors quedaven dolorits a la gespa.

L’Sporting ha gaudit de quatre ocasions clares al final de la primera part per fer el primer gol

Yaakobishvili mantè viu als seus, Lautaro dona la sorpresa abans d’un final cruel

Amb les mateixes sensacions que ha acabat la primera part, ha començat la segona. L’Sporting ha tornat a tenir un seguit d’ocasions molt clares per fer el primer, obligant de nou Yaakobishvili a salvar els seus. I és que els andorrans les han concedit de tots els colors: en una jugada a pilota aturada amb un atacant rematant sense marca, en una pèrdua sortint jugat de Martín i en passades a l’esquena del rival les quals han agafat desprevinguda la defensa. Afortunadament, en gran part d’aquestes accions ha aparegut el porter hongarès per evitar els gols.

Un moment del partit entre l’Sporting de Gijón i l’FC Andorra. | @FCANDORRA

A tot això, Manso, que no ho veia gens clar des de la banqueta, ha donat entrada en un primer canvi a Martí Vilà i, minuts després, ha fet una doble entrada amb Jastin Garcia i Marc Domènech. Precisament, el migcampista ha estat l’autor de l’assistència que ha acabat amb el gol dels andorrans. I sí, després d’un tram final de primera part i gairebé tota la segona sent dominats totalment pel rival, Lautaro de León ha ensenyat als atacants rivals com s’aprofiten les ocasions. Al minut 80, Domènech ha posat una passada a l’espai perquè ‘Lauti’ conduís i es plantés en el mà a mà per superar Yanez i fer el 0-1. Ningú s’ho esperava; per ocasions i joc, no es pot dir que sigui un gol merescut, però un gol és un gol i en un context com el dels andorrans, el que menys importa es com hagi arribat, mentre ho hagi fet.

Malauradament per als tricolors, el gol de l’Sporting ha acabat arribant, i d’una manera molt cruel. D’un penal provocat per unes mans de Diego Alende després d’un córner que no ho era. Ho havia protestat Carrique insistentment, conscient que aquella acció podia acabar amb el gol del rival; l’àrbitre no ho ha vist així. I en el córner han arribat les mans clares d’Alende que, després de cinc minuts de revisió, s’han assenyalat com a pena màxima, la qual César Geñabert no ha desaprofitat.

