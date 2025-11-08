L’FC Andorra desaprofita un avantatge de dos gols i empata a Huesca després d’una segona part per oblidar

L’FC Andorra ha empatat aquest dissabte al camp de l’SD Huesca (2–2) en un partit marcat per dues meitats molt diferents. L’equip d’Ibai Gómez ha estat clarament superior en el primer temps, però ha vist com els locals reaccionaven a la represa i aconseguien empatar en els últims quinze minuts. Ja al minut 3, Manu Nieto ha desviat de cap un centre de Le Normand que ha sortit fregant el pal. Poc després, Merquelanz ho ha intentat des de la frontal després d’un córner, però el seu xut ha marxat per sobre del travesser.
Abans d’obrir el marcador, els tricolors han disposat d’una ocasió triple dins l’àrea que no ha trobat porteria. Així, el primer gol ha arribat al minut 29, amb un potent xut de Minsu Kim des de fora de l’àrea que ha superat el porter aragonès. Només cinc minuts més tard, Villahermosa ha ampliat distàncies després de recuperar una pilota en zona perillosa i definir amb precisió.
A la segona meitat, el Huesca ha fet un pas endavant i ha començat a arribar amb més perill. Tot i això, l’ocasió més clara ha estat novament per a l’Andorra, quan Manu Nieto ha estat a punt de fer el tercer després d’una acció individual. Els locals, però, han incrementat la seva presència ofensiva, especialment amb Sergi Enrich com a referència. Dani Luna ha provat sort amb un xut que ha marxat alt, i finalment, al minut 77, Pulido ha reduït distàncies aprofitant una falta lateral.
En ple domini aragonès, una acció dins l’àrea ha acabat amb penal sobre Òscar Sielva, que ell mateix ha transformat al minut 87, establint el 2–2 definitiu. Amb aquest resultat, l’FC Andorra suma un punt fora de casa després d’haver tingut el partit encarrilat a la primera meitat.