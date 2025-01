L’FC Andorra cau per 0-2 davant el Bilbao Athletic i s’enfonsa fins a la desena plaça del grup

L’FC Andorra no ha començat amb bon peu el 2025 i, en el primer partit a casa, ha trencat la bona ratxa a l’Estadi Nacional amb una dura derrota contra el filial de l’Athletic de Bilbao. Els tricolors han tornat a pagar car la falta d’encert en la rematada final i han vist com el conjunt basc sí que sabia castigar una mala segona part de l’Andorra amb dues dianes. Les paraules de l’entrenador on afirmava fa dos dies que “només es pensava a guanyar”, han quedat en dubte.

Això sí no per actitud, ja que durant els primers 45 minuts, els de Ferran Costa han estat superiors al seu rival. Lautaro ha estat el primer a provar-ho amb un xut que no ha trobat porteria i uns minuts després, ho ha intentat Sergio Molina. Però l’ocasió més clara de totes ha arribat just abans de la mitja hora de joc amb una rematada de Josep Cerdà que ha topat amb el pal. Just en la jugada anterior, entre Manu Nieto i Bomba s’han molestat a l’hora de rematar una pilota que havia quedat morta dins l’àrea petita i, encara abans del descans, Álvaro Martín també ha estat molt a prop del gol. Per la seva banda, l’Athletic ha amenaçat amb alguna arribada aïllada, però sense cap rematada clara que requerís la intervenció de Nico Ratti, fa saber l’ANA.

L’FC Andorra hauria pogut marxar al descans per davant en el marcador, però la qüestió és que a la represa no ha sortit amb el mateix ímpetu del primer temps. Així, els visitants ho han aprofitat per fer un pas endavant i gaudir d’un parell d’arribades clares en els primers minuts de la segona, la més perillosa, una rematada al pal. Els tricolors han replicat amb un xut d’Álvaro Martín, que no ha trobat porteria i, pocs minuts després, ha estat Lautaro qui tampoc ha pogut dirigir la seva rematada entre els tres pals.

Al minut 69 ha arribat la patacada en forma de gol visitant, obra d’Ibon Sánchez. El 0-1 ha deixat molt tocat els del Principat que, tot i això, han pogut fer l’empat en una pilota que li ha caigut dins l’àrea a Lautaro. El davanter s’ha precipitat, però, i el porter Santos ha blocat bé la seva rematada. Ja amb l’FC Andorra a la desesperada buscant l’empat, el filial de l’Athletic ha aconseguit sentenciar el partit en el minut 89, mentre que ja en l’afegit, Manu Nieto ha fallat un penal que ell mateix havia provocat. Amb aquesta nova derrota, els de Costa cauen a la desena posició de la taula amb 28 punts.