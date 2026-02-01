Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Yeray Cabanzón, durant el partit.
El Periòdic d'Andorra
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra cau a Castelló, però manté la diferència a quatre punts del descens que marca la Reial Societat B (2-0)

Als 'orelluts' els han valgut dos gols a la primera part, de Beñat Gerenabarrena i de Lucas Alcázar, per imposar-se en un partit que han dominat

Ja s’esperava complicat, i així ha acabat sent. L’FC Andorra ha caigut aquesta tarda contra el Castelló, conjunt que al descans ja manava al lluminós amb el 2-0 definitiu i que es manté en posició d’ascens directe. Per als tricolor, ha estat retrobar-se de nou amb la derrota després de tres jornades, i mantenint-se amb 29 punts, es queden a quatre del descens que actualment marca la Reial Societat B.

Tot i el resultat, els primers 25 minuts dels pirenaics han estat força bons: ben plantats sobre el terreny de joc, fent-se amb la pilota i movent-la amb criteri i controlant els ràpids atacs locals. Així, han estat còmodes en aquests primers compassos del matx. De fet, la millor oportunitat en aquest primer tram l’ha tingut als seus peus Thomas Carrique després d’una ràpida transició conduïda per Álex Calvo. Però en la primera que han tingut, els de Pablo Hernández no han perdonat.

Beñat Gerenabarrena ha obert el marcador i aquí el Castelló s’ha apoderat del partit (28′). El pal ha salvat als pupils de Gerard Piqué uns minuts després, i quan pitjor ho estaven passant, ha arribat el segon, obra de Lucas Alcázar (40′). A la represa, l’FC Andorra ha sortit disposat a intentar-ho i Jastin Garcia, qui ha entrat al descans, ha posat a prova el porter local Romain Matthys. Tot i això, els ‘orelluts’ han anat fent passos endavant i a poc s’han quedat de fer la ferida més gran.

Els homes de Carles Manso tindran l’ocasió de refer-se el cap de setmana vinent rebent precisament el Sanse. Serà dissabte, a les 14.00 hores, al Nou Estadi de la FAF, en el que suposa una oportunitat més per allunyar-se de les places finals de la classificació, a més de revenjar el resultat amb el qual el filial ‘txuri-urdin’ es va imposar a Sant Sebastià (3-0).

