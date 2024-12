Lezkano valora el triomf a Manresa com una “no renúncia de la nostra essència” al joc ràpid i sacrificat

“Vull agrair de tot cor als meus jugadors per l’autèntic partidàs i esforç que han fet en una pista tan peculiar i complicada com la del Baxi Manresa”. Així és com l’entrenador del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano, ha volgut enfocar la seva explicació posterior en sala de premsa per la victòria il·lusionant dels pirenaics per 107-111 en la seva visita dissabte a Manresa. Al mateix temps, i com a cavaller que és, el basc ha agraït el suport dels aficionats del MoraBanc desplaçats fins a terres catalanes, que s’ha vist recompensat amb el cinquè triomf de la temporada pels andorrans i que els deixa en l’onzena posició de la taula. Lezkano també ha reconegut a les declaracions posteriors al xoc “el gran ambient per l’electricitat i adrenalina que se sent” jugant en el Nou Congost.

Sobre l’actuació dels seus, Lezkano ha admès que “no ha sigut precisament un partit de molts encerts, però sí de molt ritme i moviment”, fet que s’ha traslladat en una batalla de “molta energia implicada per part dels dos conjunts”. Ha valorat amb satisfacció l’esforç i bon joc dels tres primers quarts dels pirenaics, tot remarcant que sabien que el “Baxi no marxaria tan de pressa del duel i menys a falta d’un últim assalt per intentar donar-li la volta”.

Una de les assignatures pendents des d’inici de la temporada dels blaus era aconseguir tancar bé els partits i no perdre la concentració per acabar sucumbint davant els rivals. Demanat sobre aquest aspecte, el tècnic dels tricolor ha asseverat que al darrer quart “s’ha combinat l’encert de tres punts dels locals amb molts errors dels meus”, però que la “força mental dels jugadors va prevaldre” i no els va fer sortir del guió en cap moment. Un punt positiu, la confiança que ha guanyat l’equip, que a mesura que s’acosta l’equador de la temporada, va trobant cada vegada una millor versió.

Sobre l’actuació del millor jugador del MoraBanc dissabte, Jerrick Harding, rebent un 40 de valoració i una trentena de punts anotats, el seu mànager ha estipulat que no anaven a jugar d’altra forma que no fos “amb la seva essència i identitat que els caracteritza“, ja que no es buscava assolir “una marca determinada de punts”, tot i ser la tònica elevada en els últims enfrontaments, sinó fer gala d’un joc ràpid i atrevit i sense perdre l’ocasió així de córrer tant en atac com en defensa. “No és novetat que Jerrick faci una actuació d’aquest calibre, ja ho va fer pels interessos del Baxi en el passat i ara ens està proporcionant alegries a nosaltres. Va ser important la temporada anterior i agafant ritme està trobant un gran nivell, que és el que ens esperem d’un jugador com ell”, ha conclòs.

Val a dir que la següent cita del MoraBanc Andorra serà aquest diumenge, 22 de desembre a les 17.00 hores, en una de les sortides més exigents de la temporada, davant el Barça al Palau. Ara bé, amb dues victòries de prestigi com les aconseguides a Girona i Manresa, aquest equip ha demostrat no tenir sostre i pot il·lusionar-se per intentar batre al sisè classificat.