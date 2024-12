L’Estadi Creand, a punt per acollir els eslàloms FIS del 30 i 31

L’equip de tècnics de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha estat treballant durant tot el matí d’avui, conjuntament amb personal de Grandvalira, per deixar a punt l’Estadi Creand del sector de Soldeu de Grandvalira de cara a les curses d’eslàlom FIS dels pròxims 30 i 31 de desembre.

L’Estadi Creand és la pista que, a més, la FAE i tots els seus corredors utilitzaran per poder entrenar aquests dies previs a les curses. Avui l’equip de treball desplaçat a la pista ha estat regant per tal d’aconseguir un bon estat de la superfície, el més glaçat possible.

Quatre eslàloms FIS

Andorra acollirà el dilluns i el dimarts vinent els eslàloms FIS tant en categoria masculina com en femenina, i amb la presència dels equips nacionals masculí i femení, així com el grup EEBE U19 al complet. Abans de la competició, els conjunts andorrans també entrenaran a aquest escenari, per tal de preparar les curses.