Les pilotes perdudes marquen la diferència a Saragossa

El MoraBanc Andorra no ha pogut superar el Casademont Zaragoza en un partit disputat al pavelló Príncipe Felipe, on els detalls han acabat decidint a favor dels locals. Les 16 pilotes perdudes i la falta d’encert exterior han estat una llosa per als d’Andorra, que van comptar amb el suport incondicional de l’afició tricolor, present i sorollosa en cada racó del recinte.

El duel ha començat amb bon peu per al MoraBanc, que ha sortit amb una defensa agressiva i molt activa en les línies de passada. Això els ha permès sumar en transicions ràpides i deixar sense idees el Casademont en els primers compassos del partit. Amb aquest plantejament, els visitants han arribat a tenir un avantatge còmode a l’inici, però el conjunt local ha sabut reaccionar. Tres pèrdues de pilota inoportunes han donat aire al Zaragoza, que ha tancat el primer quart només dos punts per sota en el marcador (14-16).

Al segon quart, els tricolor encara mantenien la seva solidesa al darrere, mentre en atac començava a destacar la figura de Chumi Ortega, que finalitzava una brillant jugada col·lectiva per donar una renda de vuit punts als andorrans. Aquesta superioritat, però, es va veure truncada per un canvi de dinàmica que ha sigut letal. Jerrick Harding, amb una cistella clau, ha encetat un parcial de 14-0 que ha capgirat el marcador. Els andorrans arribaven al descans amb un marcador ajustat de 36-34, però les xifres preocupaven: havien perdut fins a nou pilotes i només havien anotat el 23% dels seus intents des del triple.

A la represa, el Casademont Zaragoza ha fet un pas endavant en intensitat i ha començat a marcar diferències. Santiago Yusta, amb una actuació destacada, ha liderat els locals en un tercer quart en el qual els andorrans s’han vist penalitzats per l’encert rival i per un criteri arbitral que no jugava a favor seu. Els aragonesos han agafat un avantatge de set punts abans d’entrar al darrer període, deixant el marcador en 59-52.

El quart decisiu ha començat amb una reacció esperançadora del MoraBanc. Kyle Kuric i Jerrick Harding han aparegut amb l’encert exterior, mentre Rafa Luz, de tornada després de la seva lesió, liderava les operacions amb solvència. Això ha permès situar els visitants a només dues possessions de distància i amb opcions reals de competir pel triomf. Tot i això, les segones oportunitats del Zaragoza, convertides en triples decisius, han posat en serioses dificultats l’equip de Joan Plaza. Una cistella des del perímetre de Dino Radoncic ha sigut el cop definitiu que ha fet malbé les esperances del MoraBanc.

Amb el marcador final de 86-75, el MoraBanc Andorra marxa de Saragossa amb la sensació que el partit es podia guanyar, però amb la constatació que les pilotes perdudes i la falta d’encert són aspectes a millorar urgentment.

La pròxima jornada serà clau per refer-se d’aquest revés i continuar sumant en una temporada que encara pot oferir moltes alegries a l’afició tricolor.