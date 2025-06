Rugbi de set

Les Grandalles clouen invictes la fase de grups i jugaran la semifinal de demà contra Luxemburg

Les noies de 'Titi' Bosque, en la primera jornada de l'Europeu Conference 1, s'imposen a Montenegro (41-5), Bulgària (34-0) i Malta (38-0)

Enquadrades dins el grup A, les Grandalles han disputat avui al CTO d’Ordino la fase de grups de l’Europeu Conference 1 de rugbi de set amb ple de victòries. Tres de tres: Montenegro (41-5), Bulgària (34-0) i Malta (38-0). Amb aquests resultats, i el de la resta de conjunts, han finalitzat en primera posició assegurant-se una plaça a les semifinals de demà, en què s’enfrontaran contra Luxemburg, segona classificada del grup B.

El primer partit, marcat per la cohesió i l’agressivitat tricolor, se’ls ha posat molt de cara a les de ‘Titi’ Bosque des de l’inici amb un primer ‘try’ de Noelia Pauls al minut de joc. Al cap de tres minuts ha arribat el segon, signat per Noa Sánchez després d’una jugada col·lectiva, tancada amb una conversió per fer el 12 a 0. Abans de cloure la primera meitat, Pauls ha tornat a marcar un ‘try’ abans que ho fes Zoe Sánchez i deixar un voluminós 22 a 0. A la represa ha continuat la dinàmica. De nou Pauls, a més de Lea Renée i Zoe Sánchez altra vegada, han col·locat el 41 a 0 al lluminós que un ‘try’ de Saba Sekulović ha maquillat abans de cloure el duel.

El segon ha estat ben similar: domini, joc coral i 17 punts a cada part. Durant els primers minuts han servit els ‘try’ de Frida Jiménez (més conversió), d’Erika Maldonado i de Pauls, mentre que posteriorment han marcat Zoe Sánchez (més conversió), Patrícia Sucarrat i Nàdia Olm. El tercer i definitiu, més del mateix. Quatre assajos, de Zoe Sánchez, Pauls i dos Noa Sánchez, per tancar la primera meitat amb un 24 a 0, resultat que s’ha acabat engrossint a la segona amb un ‘try’ de Renée i un de Fornsubirà.

L’altre grup ha clos amb Croàcia invicta, selecció que demà es veurà les cares amb Montenegro a l’altra semifinal.

Els Cabrits, per la seva part, encetaran demà la seva participació en aquesta competició. També han estat enquadrats dins el grup A, i s’enfrontaran a Bulgària (11.06 hores), Mònaco (13.50 hores) i Xipre (17.18 hores).