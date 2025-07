Futbol - Segona Divisió

L’equipació de l’FC Andorra per a la temporada 2025/26 rendirà homenatge als abonats del club

Mantenint el color blau, estaran presents els noms de tots els fidels abonats que van donar suport a l'equip tricolor després del descens

La nova equipació de l’FC Andorra d’aquesta temporada 2025/26 rendirà homenatge als abonats tricolors de l’any del retorn a Segona Divisió. I és que a la samarreta, que mantindrà el color blau i que tindrà la tricolor a l’equipació –pantalons grocs i mitgetes vermelles–, estaran presents els noms de tots els fidels abonats que van donar suport a l’equip després del descens de categoria.

“Pels que hi van ser. Pels que hi són. Pels que hi seran. Des del club hem volgut tenir un reconeixement a tots aquells que van ser presents en l’any més complicat des de l’inici del nou projecte, després del descens de categoria l’estiu passat”, han esmentat en un comunicat.

Cal recordar que tots els abonats d’aquest any podran adquirir aquesta samarreta, o qualsevol de les altres dues, amb un 50% de descompte, les quals estaran a la venda pròximament.