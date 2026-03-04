Lea Ancion, segona sub23 a l’esprint dels Campionats d’Europa d’Azerbaidjan

Lea Ancion ha aconseguit participar en les semifinals de la prova esprint del Campionat d’Europa d’esquí de muntanya que ha començat aquest dimecres a Shahdag (d’Azerbaidjan), obtenint el millor resultat andorrà del dia. Per la seva part, Oriol Olm i Max Palmitjavila han passat a quarts, mentre que Marc Casanovas s’ha quedat a les ‘qualis’.
Així, la tornada a la competició amb el campionat continental ha comportat que tres dels quatre participants tricolor superessin el primer tall. Destaca la sisena posició d’Ancion en categoria femenina, amb un temps de 3’49.38 que evidencia la seva progressió. Entre els homes, Palmitjavila ha finalitzat 16è i Olm 20è. Casanovas, en canvi, ha estat 31è.
A la segona ronda, els representants de la FAM s’han quedat molt a prop de passar a les semifinals. Olm ha estat quart a la seva sèrie, a poc menys de cinc segons del pas, i Palmitjavila també ha acabat quart a la seva, a menys de nou segons d’aconseguir l’accés.
En les semifinals femenines, on no hi havia quarts de final, Ancion ha signat la cinquena plaça a la seva sèrie amb un temps de 3’51.3, a poc menys de set segons de l’accés a la final. En aquest sentit, la seva novena posició a la general i segona plaça sub23 certifica la seva millora i consolidació com una de les joves promeses de l’esquí de muntanya europeu.