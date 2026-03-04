Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’esquiadora de la FAM, Lea Ancion. | FAM
El Periòdic d'Andorra
Esquí de muntanya

Lea Ancion, segona sub23 a l’esprint dels Campionats d’Europa d’Azerbaidjan

Per la seva part, Oriol Olm i Max Palmitjavila han passat a quarts, mentre que Marc Casanovas s’ha quedat a les 'qualis'

Lea Ancion ha aconseguit participar en les semifinals de la prova esprint del Campionat d’Europa d’esquí de muntanya que ha començat aquest dimecres a Shahdag (d’Azerbaidjan), obtenint el millor resultat andorrà del dia. Per la seva part, Oriol Olm i Max Palmitjavila han passat a quarts, mentre que Marc Casanovas s’ha quedat a les ‘qualis’.

Així, la tornada a la competició amb el campionat continental ha comportat que tres dels quatre participants tricolor superessin el primer tall. Destaca la sisena posició d’Ancion en categoria femenina, amb un temps de 3’49.38 que evidencia la seva progressió. Entre els homes, Palmitjavila ha finalitzat 16è i Olm 20è. Casanovas, en canvi, ha estat 31è.

A la segona ronda, els representants de la FAM s’han quedat molt a prop de passar a les semifinals. Olm ha estat quart a la seva sèrie, a poc menys de cinc segons del pas, i Palmitjavila també ha acabat quart a la seva, a menys de nou segons d’aconseguir l’accés.

En les semifinals femenines, on no hi havia quarts de final, Ancion ha signat la cinquena plaça a la seva sèrie amb un temps de 3’51.3, a poc menys de set segons de l’accés a la final. En aquest sentit, la seva novena posició a la general i segona plaça sub23 certifica la seva millora i consolidació com una de les joves promeses de l’esquí de muntanya europeu.

Comparteix
Notícies relacionades
L’Executiu vol blindar l’accés digital dels menors de 16 anys verificant l’edat i prohibint les xarxes socials de ‘risc’
La prova pilot del Centre de Protecció Caní suma fins a sis voluntaris més a la tarda i augmenta les sortides dels cans
La Policia desmantella un pis on s’exercia la prostitució i deté una dona amb 14 grams de tusi al mateix immoble

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La FAM tranquil·litza sobre la delegació tricolor als Europeus d’Azerbaidjan arran d’un atac amb drons a la regió
  • Esports
L’efecte Owono: l’FC Andorra encadena dues victòries amb l’equatoguineà sota pals i deixa el descens a cinc punts
  • Esports
Verdú ultima la preparació a Reiteralm abans de competir dissabte al gegant de la Copa del Món de Kranjska Gora
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu