Joan Plaza ha estat designat com el millor entrenador de l’ACB del febrer per l’Associació Espanyola d’Entrenadors de Bàsquet (AEEB). En les dues jornades que ha tingut aquest mes, ara d’aturada lliguera fins a l’1 de març per la Copa del Rei i les finestres FIBA, el MoraBanc Andorra s’ha imposat a casa al València Basket (86-84) i a domicili al Dreamland Gran Canària (94-106). De nou, l’efecte Plaza.