L’efecte Joan Plaza: igualant millor ratxa, feina i autocrítica

Des del passat octubre que el MoraBanc Andorra no guanyava dos partits seguits, quan l’ACB tot just donava el tret de sortida i els homes llavors de Natxo Lezkano van vèncer al Baskonia i al Leyma Corunya. Aquesta és la millor ratxa tricolor aquest curs, i ahir la van igualar després de vèncer al Dreamland Gran Canària i haver fet el mateix el cap de setmana passat contra el València Basket. L’efecte Joan Plaza.

Més que conegut pel seu caràcter, el tècnic català va començar la roda de premsa posterior al duel deixant clar que més enllà de l’aspecte positiu que suposa el triomf, “fins que no traiem les cinc victòries que ens falten continuaré pensant en les coses que podem millorar”. Cal recordar que arribar als 12 triomfs a la Lliga Endesa sol garantir la permanència, així que fins que els tricolor no hi arribin –i si es dona el cas segurament tampoc s’aturaran–, Plaza demana feina. Posar-se més mans a l’obra.

L’entrenador també va fer autocrítica, assenyalant que “no ens podem permetre una primera part com l’hem fet”. “Hem jugat sense molt control defensiu, en atac aglomerant pilota en un sol jugador, no carregant el rebot i amb baixa eficàcia en les rotacions defensives; i això ens ha penalitzat”, va incidir sobre els primers 20 minuts. La part positiva? “Que hem continuat creient”. Plaza va destacar favorablement el segon temps, en el qual va esmentar que els seus es van cenyir “una mica més” al guió sent capaços de retallar distàncies i mostrar una millor cara. “Lluitem per no baixar i hem de donar el millor de nosaltres mateixos”, va finalitzar.

Amb la victòria, i la derrota de l’Hiopos Lleida davant el Reial Madrid (84-95), els andorrans han pujat fins al 14è lloc, i el pròxim duel lliguer no serà fins al 2 de març –hi ha aturada per la Copa– quan s’enfrontaran contra el Baskonia al Pavelló Toni Martí (17.00 hores).