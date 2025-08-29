La Vuelta s’acomiada amb una sortida neutralitzada i valoracions positives: “Ha estat una gran experiència”

La Vuelta s’ha acomiadat aquest matí del Principat amb la sortida de la setena etapa, la qual s’ha fet des de l’avinguda Tarragona, davant del Parc Central. Una sortida sense gaire emoció pel que fa a la competició, ja que ha estat neutralitzada; és a dir, els corredors recorren els primers quilòmetres al ritme que marca el cotxe del comissari abans d’arribar a la sortida real. Aquests primers quilòmetres en els nuclis urbans són dissenyats perquè els ciclistes escalfin i s’evitin topades que provoquin caigudes.
Així doncs, no ha estat fins després de travessar la frontera amb Espanya per la N-145, uns 200 metres abans d’arribar al quilòmetre sis en direcció a la Seu d’Urgell, moment en què s’ha produït la sortida llançada. Ha estat a partir d’aquest punt que els ciclistes ja tenien la possibilitat d’avançar els seus rivals.
D’altra banda, aquest tipus de sortides permeten als espectadors gaudir millor de l’espectacle en veure els seus corredors preferits passar per davant seu a un ritme més lent. Així ho han fet prop de 300 persones que s’han apropat a l’avinguda Tarragona. Un d’ells ha estat el Xavier, qui ha vingut amb la seva dona i el seu fill des de Barcelona: “Ja teníem pensat pujar a Andorra, però La Vuelta ha estat l’excusa”, ha explicat. Avui ja marxen cap a la capital catalana després de passar cinc dies al país i han valorat molt positivament la seva experiència: “Ahir a Pal vam fer una excursió amb bicicleta la meva filla i jo, ja que ens agrada molt el ciclisme. En general, ha estat una gran experiència”, ha ponderat.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, el ciutadà barceloní té com a favorit João Almeida (10è a l’etapa sis), tot i que reconeix que Jonas Vingegaard (11è a la mateixa) “està molt fort” i Giulio Ciccone (12è) “ha donat senyals d’estar bé”. No obstant això, “a mi el que m’interessa és que hi hagi guerra: si hi ha disputa entre ells i espectacle, tant me fa qui guanyi”. Quant a les afectacions per la mobilitat, Xavier considera que és una circumstància habitual en aquestes ocasions: “He estat en diferents edicions de La Vuelta i del Tour de França i és el normal. Quan hi ha un esdeveniment tan gran, que hi hagi una mica de retencions és habitual”, ha subratllat.
Un moment de la sortida des de l’avinguda Tarragona aquest migdia. | Marvin Arquíñigo
Sense sortir de Catalunya, però canviant de província, hem parlat amb l’Albert i el Guillem, de Sant Feliu de Guíxols. Tots dos han vingut amb una altra amiga aprofitant el pas de La Vuelta: “Ja teníem la intenció de pujar a Andorra aquest estiu i hem aprofitat La Vuelta per fer-ho durant aquests dies”, ha ponderat l’Albert, destacant el bon ambient a Pal durant la jornada d’ahir, tot i que el temps “no va acompanyar gaire”. En referència a la competició, el Guillem no s’esperava la victòria de Jay Vine en l’etapa sis: “Confiava que Vingegaard, que arribava com a líder, ataqués més. Va ser una etapa molt competida”, ha subratllat.
Reprenent l’aspecte de la mobilitat, tots dos coincideixen que l’entrada a Andorra va ser “horrible” en només tenir una via de pas: “No sé si és responsabilitat d’Espanya o d’Andorra, però quan hi ha un esdeveniment així crec que és un aspecte a millorar”, afirmen. Una vegada dins del Principat, ni l’Albert ni el Guillem tenen cap queixa i destaquen el fet que es tallin els carrers poc temps abans que comenci l’etapa, a més del fet que el telecabina per arribar a Pal fos gratuït.
Alguns aficionats al ciclisme gaudint en el moment de la sortida. | Marvin Arquíñigo
Finalment, en aquesta línia de sortida també hi havia la Patrícia amb el seu marit, Roberto, i el seu fill, Izan, els quals han vingut de Madrid expressament per gaudir de La Vuelta: “Som aficionats al ciclisme i crec que aquest any hi ha hagut més públic que en altres anys”, detalla l’aficionada, qui subratlla la proximitat que permeten aquests esdeveniments amb l’acció: “Podem veure tots els ciclistes de molt a prop i es gaudeix molt”, ha conclòs.