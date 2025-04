Futbol

La UEFA atorga gairebé un milió d’euros als equips andorrans per la cessió de nacionals a la selecció

El gran dotat ha estat l'Inter d'Escaldes amb 245.153 euros, seguit de l'FC Santa Coloma amb 179.291 i la UE Santa Coloma amb 157.337

La UEFA ha dotat amb 976.953 euros als equips andorrans per la cessió de jugadors a la selecció absoluta masculina per a la disputa de les competicions continentals. Aquesta és una assignació de fons que generalment es fa per cicles de quatre anys, sent el darrer del 2020 al 2024, en què l’associació esportiva europea es va reservar 100 milions d’euros per a l’alliberació de jugadors de la UEFA Nations League 2020/21 i 2022/23 i els classificatoris europeus del 2022 al 2024.

El gran dotat ha estat l’Inter Club d’Escaldes amb 245.153 euros, seguit de l’FC Santa Coloma amb 179.291 euros; la UE Santa Coloma amb 157.337 euros; la UE Engordany amb 150.019 euros; l’Atlètic Club d’Escaldes amb 102.452; l’FC Ordino amb 80.498; l’FC Pas de la Casa amb 36.590 i, finalment, el Penya Encarnada amb 25.613 euros. Així doncs, també cal mencionar que l’FC Andorra ha estat dotat amb 14.636 euros per la cessió de ‘Berto’ Rosas, tot i que no s’ha sumat a la xifra total d’Andorra, sinó a la d’Espanya per estar jugant a Primera RFEF. Els clubs espanyols han estat dotats amb un total de 22.881.058,66 euros, amb quantitats repartides que oscil·len entre els 3.659 euros del CD Arnedo de Tercera RFEF als 4.786.036,31 euros del Reial Madrid, el qual ha obtingut la xifra més alta.

Segons es menciona en el comunicat emès per la UEFA, cal destacar que es tracten de xifres rècords, ja que s’han atorgat 233 milions d’euros per al Programa de beneficis pels clubs de la UEFA Euro 2024 a un total de 901 clubs de les 55 federacions nacionals participants de les competicions esmentades anteriorment, incloent-hi la fase final de l’EURO 2024. Entrant al detall, dels 100 milions repartits en classificatoris i la Nations League, s’han distribuït 93 milions segons els percentatges prèviament acordats, mentre que els set milions restants es posaran a disposició per al seu atorgament durant el següent cicle, a causa que es van jugar menys partits de seleccions nacionals i es van alliberar més jugadors de clubs de fora d’Europa.

Finalment, la UEFA ha revelat que l’assignació del cicle anterior va ser de 70 milions d’euros, mentre que els 140 milions restants del cicle actual –que ha patit un augment de 10 milions respecte al període passat– es van destinar als jugadors pertanyents de les seleccions classificades per a la fase final de la copa continental, que van ser 196 clubs de 29 federacions nacionals adscrites a l’associació.