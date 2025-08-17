La Travessa Pas de la Casa reuneix més de 370 corredors i estrena una modalitat no competitiva i gratuita per a infants

La 4a edició de la cursa de muntanya Travessa Pas de la Casa ha tancat aquest cap de setmana amb èxit de participació, superant les 300 inscripcions i consolidant-se com una cita imprescindible del calendari esportiu de la parròquia. Enguany, per primera vegada, l’esdeveniment s’ha celebrat al llarg de dos dies i ha estrenat una modalitat infantil gratuïta i no competitiva de 500 metres, pensada per als més petits.
Dissabte a la tarda, els protagonistes van ser els infants, que van recórrer un circuit urbà pels carrers del Pas de la Casa, amb sortida i arribada a la plaça de l’Església. Diumenge ha estat el torn de les proves puntuables per a la 38a edició de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra de Curses de Muntanya, amb quatre distàncies: Estany (3 km), Directa (5 km), Antenes (10 km) i Envalira (22 km).
El conseller d’Esports, Nino Marot, ha destacat que “és una prova que ha quedat molt consolidada i marcada en el calendari esportiu i del Pas de la Casa”, i ha afegit que “aquest és el camí que volem seguir per desestacionalitzar El Pas de la Casa”.
Per la seva banda, el director i creador de la prova, Rui Da Costa, ha remarcat que “de cara a l’any vinent hem pensat en augmentar els dorsals en les diferents distàncies i superar els 400 participants”. A més, en tractar-se de la cinquena edició, ja ha avançat que “hi estem començant a treballar perquè hi haurà coses especials i alguna sorpresa”.
Pel que fa a la participació, enguany la Travessa Pas de la Casa ha comptat amb un 70% de corredors internacionals procedents de 20 nacionalitats diferents, amb un equilibri de gènere molt més paritari que en edicions anteriors: un 60% d’homes i un 40% de dones. Gràcies a aquesta diversitat, la cursa es consolida com un esdeveniment internacional i atractiu per a participants de tot el món.
El village instal·lat a la plaça de l’Església ha estat el punt neuràlgic del cap de setmana, amb estands de col·laboradors, espais de descans i serveis per als corredors, creant un ambient molt animat i festiu que ha acompanyat totes les sortides i arribades. A més, enguany s’ha fet una aposta per la sostenibilitat amb una font d’aigua, una ecoilla per a residus i material reciclable.
Tant el conseller comunal com el director de la cursa han volgut agrair la tasca de tots els voluntaris i patrocinadors, destacant que “sense ells no podriem organitzar aquest esdeveniment” i que “l’èxit és gràcies a la implicació de tots ells”.