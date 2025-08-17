Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • | Participants de la Travessa del Pas de la Casa. | Comú d'Encamp
Cursa de muntanya

La Travessa Pas de la Casa reuneix més de 370 corredors i estrena una modalitat no competitiva i gratuita per a infants

El conseller d’Esports d'Encamp, Nino Marot pondera que aquest és el camí que volen seguir per "desestacionalitzar" el poble

La 4a edició de la cursa de muntanya Travessa Pas de la Casa ha tancat aquest cap de setmana amb èxit de participació, superant les 300 inscripcions i consolidant-se com una cita imprescindible del calendari esportiu de la parròquia. Enguany, per primera vegada, l’esdeveniment s’ha celebrat al llarg de dos dies i ha estrenat una modalitat infantil gratuïta i no competitiva de 500 metres, pensada per als més petits.

Dissabte a la tarda, els protagonistes van ser els infants, que van recórrer un circuit urbà pels carrers del Pas de la Casa, amb sortida i arribada a la plaça de l’Església. Diumenge ha estat el torn de les proves puntuables per a la 38a edició de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra de Curses de Muntanya, amb quatre distàncies: Estany (3 km), Directa (5 km), Antenes (10 km) i Envalira (22 km). 

El conseller d’Esports, Nino Marot, ha destacat que “és una prova que ha quedat molt consolidada i marcada en el calendari esportiu i del Pas de la Casa”, i ha afegit que “aquest és el camí que volem seguir per desestacionalitzar El Pas de la Casa”.

Per la seva banda, el director i creador de la prova, Rui Da Costa, ha remarcat que “de cara a l’any vinent hem pensat en augmentar els dorsals en les diferents distàncies i superar els 400 participants”. A més, en tractar-se de la cinquena edició, ja ha avançat que “hi estem començant a treballar perquè hi haurà coses especials i alguna sorpresa”.

Pel que fa a la participació, enguany la Travessa Pas de la Casa ha comptat amb un 70% de corredors internacionals procedents de 20 nacionalitats diferents, amb un equilibri de gènere molt més paritari que en edicions anteriors: un 60% d’homes i un 40% de dones. Gràcies a aquesta diversitat, la cursa es consolida com un esdeveniment internacional i atractiu per a participants de tot el món. 

El village instal·lat a la plaça de l’Església ha estat el punt neuràlgic del cap de setmana, amb estands de col·laboradors, espais de descans i serveis per als corredors, creant un ambient molt animat i festiu que ha acompanyat totes les sortides i arribades. A més, enguany s’ha fet una aposta per la sostenibilitat amb una font d’aigua, una ecoilla per a residus i material reciclable. 

Tant el conseller comunal com el director de la cursa han volgut agrair la tasca de tots els voluntaris i patrocinadors, destacant que “sense ells no podriem organitzar aquest esdeveniment” i que “l’èxit és gràcies a la implicació de tots ells”.

