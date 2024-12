La Trail 100 exhaureix els dorsals de les distàncies llargues

Sis mesos abans de la celebració de la cinquena edició de la Trail 100 Andorra by UTMB ja s’han esgotat tots els dorsals disponibles per a les distàncies de 105 i de 80 quilòmetres, així com per la Trail 50 i la de 21 quilòmetres. Tot un èxit de participació amb més de 3.100 inscrits en un esdeveniment que se celebrarà entre el 13 i el 15 de juny de l’any vinent.

És el primer cop en la història d’aquesta cursa que s’exhaureixen els dorsals, sobretot en les distàncies més llargues, de manera tan ràpida, ja que ho han fet abans d’encarar un 2025 amb una nova edició de la cita que comptarà amb un total de cinc distàncies.

Cal apuntar que la distància més curta, de 10 km i amb un recorregut atractiu amb una dificultat accessible per a corredors de tots els nivells, encara disposa de dorsals. A més, tornarà a tenir lloc la Trail Kids per als més petits, amb l’objectiu de promoure l’esport, crear cultura i generar comunitat.

Entre els milers de participants que hi haurà al Principat, cal destacar que un 85% ho faran per primer cop. També ha augmentat més d’un 40% la quantitat d’andorrans que s’han inscrit a la prova, sent el tercer país que aporta més participants. El primer és França, amb prop de 1.300, mentre que Espanya continua sent el segon. L’any vinent també hi haurà una presència major de corredors anglesos, holandesos, alemanys i dels països nòrdics. Pel que fa a la participació femenina, és remarcable el notable increment de corredores en les distàncies més llargues.