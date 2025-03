La sub17 femenina enceta el Preeuropeu sumant un punt davant Bielorússia (0-0)

La selecció femenina sub17 de futbol va encetar ahir el Preeuropeu que s’està duent a terme al Principat amb un empat a zero davant Bielorússia. És a dir, sumant el primer punt al grup B3 en què estan enquadrades. A la primera meitat, les de Jordi Pujol van demostrar la feina feta en els darrers mesos, mentre que a la segona el físic les va començar a passar factura i les rivals van anar guanyant terreny.

“Sabíem que seria complicat, i l’empat per a nosaltres és com una victòria”, va assenyalar el seleccionador. En aquesta mateixa línia es va expressar la jugadora Chloe Izquierdo: “Estem molt contentes per haver puntuat”. És la primera vegada que ho fa la sub17, i això ha estat fruit del bon treball i “haver lluitat fins al final”, va completar la migcampista.

El següent duel de les tricolor arriba aquest divendres a Borda Mateu (15.00 hores) davant la cuera, Albània, mentre que el dilluns l’Estadi Nacional acollirà el seu darrer matx, contra Israel –actual líder– a les 12.00 hores.