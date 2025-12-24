La sensació de no “emocionar als jugadors”, el principal motiu d’Ibai per fer un pas al costat com a entrenador

Gairebé un mes després de la seva sortida com a entrenador de l’FC Andorra, Ibai Gómez ha valorat la seva experiència com a tècnic tricolor, explicant com es va produir la seva sortida i detallant per on passa el seu futur a les banquetes en una entrevista a Mundo Deportivo.
Pel que fa a la sortida del Principat, Gómez ha explicat que, tot i que feia setmanes que ell i el seu cos tècnic ho estaven valorant,però que el punt clau va arribar al descans del partit contra el Castelló. “Hi va haver una acció que no se m’oblidarà mai. No diré el nom, però mentre estava fent la xerrada vaig creuar la mirada amb un dels jugadors i en aquell moment vaig pensar: no li estic arribant, no l’estic convencent”. Segons ha detallat, tot i no dir el nom, es tracta d’un jugador amb “força influència dins l’equip”. Així, a partir d’aquí, sumat a tot el que portava pensant les darreres tres setmanes, “amb el resultat que es va donar, però sobretot per les sensacions que va transmetre l’equip, vam prendre la decisió de donar per acabada la nostra etapa”.
Tot i un final amarg al capdavant del conjunt andorrà, Ibai ha deixat clar que “va ser un encert total” la seva arribada, apuntant que tot el que li va dir el club abans de fitxar-lo “ho van complir”. No obstant això, també ha subratllat que “ha estat un encert fer un pas al costat”. En aquest sentit, tal com ja havia esmentat en les seves darreres rodes de premsa, l’entrenador manté que pel que fa al joc “estàvem molt bé”, però que la mala ratxa de resultats i la sensació de no estar arribant a “emocionar els jugadors” van ser els dos punts definitius en la seva sortida.
En referència al projecte de l’FC Andorra en un país amb poca massa social en l’àmbit futbolístic, Ibai ha sostingut que “no crec que li quedi gran la Segona Divisió. És cert que el futbol no està tan arrelat com en altres llocs i que no és l’esport principal”, però per al bilbaí aquest és un fet normal, sobretot pel clima. “Entrenar i jugar a l’hivern és molt complicat”. Amb tot, ha defensat que si l’entitat ha arribat on ha arribat és perquè “ho mereix” i que “el que han aconseguit en només set anys és molt difícil”.
Quant a la seva relació amb el màxim accionista del club, Gerard Piqué, Ibai ha recordat que ja el va intentar fitxar com a jugador en els seus darrers anys com a futbolista i que posteriorment va participar a la Kings League, competició organitzada per Piqué. “Ja teníem una certa relació personal”. Qüestionat per com és Piqué com a cap del projecte, l’entrenador ha comentat que és “meravellós. No s’ha ficat en res, ens ha donat suport en tot moment”, i ha destacat que, quan va marxar, li va enviar un missatge: “Explicava que havia escoltat moltes de les meves xerrades i que preveia que tindria un futur molt bonic al futbol. Li estic molt agraït”.
Finalment, pel que fa al seu futur com a tècnic, Ibai ha reconegut que “hem rebut algunes trucades de fora, però sentim que encara no és el moment de fer aquest pas”. Segons ha indicat, el pròxim pas, quan arribi, serà lluny del futbol espanyol. “Estem molt centrats a millorar l’anglès, perquè és clau tant per anar a entrenar a fora com per comunicar-te amb jugadors estrangers”.