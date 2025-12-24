Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'ex tècnic de l'FC Andorra en el seu darrer partit com a entrenador. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

La sensació de no “emocionar als jugadors”, el principal motiu d’Ibai per fer un pas al costat com a entrenador

L'extècnic tricolor detalla que al descans del partit contra el Castelló va creuar la mirada amb un jugador i va pensar: "No l’estic convencent”

Gairebé un mes després de la seva sortida com a entrenador de l’FC Andorra, Ibai Gómez ha valorat la seva experiència com a tècnic tricolor, explicant com es va produir la seva sortida i detallant per on passa el seu futur a les banquetes en una entrevista a Mundo Deportivo.

Pel que fa a la sortida del Principat, Gómez ha explicat que, tot i que feia setmanes que ell i el seu cos tècnic ho estaven valorant,però que el punt clau va arribar al descans del partit contra el Castelló. “Hi va haver una acció que no se m’oblidarà mai. No diré el nom, però mentre estava fent la xerrada vaig creuar la mirada amb un dels jugadors i en aquell moment vaig pensar: no li estic arribant, no l’estic convencent”. Segons ha detallat, tot i no dir el nom, es tracta d’un jugador amb “força influència dins l’equip”. Així, a partir d’aquí, sumat a tot el que portava pensant les darreres tres setmanes, “amb el resultat que es va donar, però sobretot per les sensacions que va transmetre l’equip, vam prendre la decisió de donar per acabada la nostra etapa”.

“Hi va haver una acció que no se m’oblidarà mai. No diré el nom, però mentre estava fent la xerrada vaig creuar la mirada amb un dels jugadors i en aquell moment vaig pensar: no li estic arribant, no l’estic convencent” – Ibai Gómez

Tot i un final amarg al capdavant del conjunt andorrà, Ibai ha deixat clar que “va ser un encert total” la seva arribada, apuntant que tot el que li va dir el club abans de fitxar-lo “ho van complir”. No obstant això, també ha subratllat que “ha estat un encert fer un pas al costat”. En aquest sentit, tal com ja havia esmentat en les seves darreres rodes de premsa, l’entrenador manté que pel que fa al joc “estàvem molt bé”, però que la mala ratxa de resultats i la sensació de no estar arribant a “emocionar els jugadors” van ser els dos punts definitius en la seva sortida.

Ibai Gómez a la banqueta durant un partit. | @FCANDORRA

En referència al projecte de l’FC Andorra en un país amb poca massa social en l’àmbit futbolístic, Ibai ha sostingut que “no crec que li quedi gran la Segona Divisió. És cert que el futbol no està tan arrelat com en altres llocs i que no és l’esport principal”, però per al bilbaí aquest és un fet normal, sobretot pel clima. “Entrenar i jugar a l’hivern és molt complicat”. Amb tot, ha defensat que si l’entitat ha arribat on ha arribat és perquè “ho mereix” i que “el que han aconseguit en només set anys és molt difícil”.

L’afició de l’FC Andorra en el darrer partit contra el Deportivo de la Corunya. | @FCANDORRA

Quant a la seva relació amb el màxim accionista del club, Gerard Piqué, Ibai ha recordat que ja el va intentar fitxar com a jugador en els seus darrers anys com a futbolista i que posteriorment va participar a la Kings League, competició organitzada per Piqué. “Ja teníem una certa relació personal”. Qüestionat per com és Piqué com a cap del projecte, l’entrenador ha comentat que és “meravellós. No s’ha ficat en res, ens ha donat suport en tot moment”, i ha destacat que, quan va marxar, li va enviar un missatge: “Explicava que havia escoltat moltes de les meves xerrades i que preveia que tindria un futur molt bonic al futbol. Li estic molt agraït”.

“No crec que li quedi gran la Segona Divisió. És cert que el futbol no està tan arrelat com en altres llocs i que no és l’esport principal” – Ibai Gómez

Finalment, pel que fa al seu futur com a tècnic, Ibai ha reconegut que “hem rebut algunes trucades de fora, però sentim que encara no és el moment de fer aquest pas”. Segons ha indicat, el pròxim pas, quan arribi, serà lluny del futbol espanyol. “Estem molt centrats a millorar l’anglès, perquè és clau tant per anar a entrenar a fora com per comunicar-te amb jugadors estrangers”.

Comparteix
Notícies relacionades
La solidaritat pren protagonisme a Andorra durant aquest Nadal amb les campanyes de la Creu Roja i Càritas
Demòcrates i Ciutadans Compromesos avalen el nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA
Concòrdia avisa que el nomenament de Sílvia Calvó com a directora de FEDA és un cas de “porta giratòria”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El karate andorrà posa el punt final a la temporada amb la primera Gala Nacional, celebrada a Escaldes
  • Esports
L’equip nacional d’esquí de muntanya afronta la nova temporada amb una base jove amb ganes de consolidar-se
  • Esports
L’FC Andorra visitarà el CE Europa el pròxim 14 de gener per disputar els quarts de final de la Copa Catalunya
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu