La ‘semi’ entre l’FC Andorra i el Girona es jugarà a les 19.00 hores

El partit que enfrontarà l’FC Andorra i el Girona en la semifinal de la Copa Catalunya ja té horari confirmat. Serà el dimecres vinent a les 19.00 hores a l’Estadi Nacional, en una ocasió pels tricolor d’accedir a la final de la cita en la defensa del títol aconseguit en les darreres dues edicions. A més, des de l’entitat pirenaica han anunciat que l’entrada serà gratuïta i que no caldrà reservar seient.

Cal recordar que l’FC Andorra no acull la Copa Catalunya des de fa cinc anys, quan el 2019, amb l’equip a Segona B –l’actual 1a RFEF–, el Prat va visitar Prada de Moles per endur-se un triomf per la mínima i accedir a la següent ronda. Enguany, un desenllaç diferent amb victòria permetria els de ‘Beto’ Company enfrontar-se al Barça, que es veurà les cares amb l’Espanyol en l’altra eliminatòria de les ‘semis’.