  • La selecció femenina, entrenant aquesta tarda a l'Estadi Nacional. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol internacional

La selecció femenina obrirà demà el Premundial rebent al Nacional a Hongria, la cap de sèrie de la categoria

Per a Albert Panadero suposa una oportunitat "per posar-nos un repte, per saber en quin nivell podem estar i en quin punt podem competir"

La selecció femenina encetarà demà el Premundial. Enquadrada al grup C de la Lliga 3, ho farà a les 19.00 hores a l’Estadi Nacional −entrada lliure− contra el ‘coco’ de la categoria, Hongria, en un partit que es preveu complicat per a les d’Albert Panadero. Només cal recordar que el seleccionador, quan va conèixer les rivals del grup, juntament amb Azerbaidjan i Macedònia del Nord, ja va assenyalar que l’hongarès “és el rival més fort de la Lliga C”.

És natural, ja que es tracta d’un combinat que ha estat gairebé sempre competint a la Lliga B. És a dir, contra rivals de nivell superior. Fins i tot l’any 2023, sota les ordres de l’alemanya Margret Kratz –des del 2024 la seleccionadora és Alexandra Szarvas–, va lluitar per ascendir a la Lliga A. De totes maneres, les pirenaiques ho volen aprofitar. “És una oportunitat per posar-nos un repte, per saber en quin nivell podem estar i en quin punt podem competir”, ha esmentat ‘Pana’. “Les jugadores han fet una setmana espectacular”, ha afegit, tot elogiant el treball: “Es veu un equip amb una estructura, amb idees, que es pot adaptar quan el rival és superior amb pilota o quan és inferior, que podem dominar amb ella”.

“Es veu un equip amb una estructura, amb idees, que es pot adaptar quan el rival és superior amb pilota o quan és inferior, que podem dominar amb ella” – Albert Panadero

“Començar a casa és important perquè ens sentim segures, i amb la gent ens agrada molt jugar aquí”, ha indicat la capitana, Tere Morató, qui també ha fet èmfasi del bon nivell del conjunt. “Venim d’una bona dinàmica, i si bé és cert que ens han tocat rivals difícils, també ens va bé per anar apujant el nivell”, ha completat.

Per a aquesta finestra, en la qual les tricolor també es veuran les cares contra les macedònies −dissabte a les 15.00 hores, a fora−, el míster ha presentat una llista sense gaires sorpreses. Sota pals es troben Alba Martín i Alex Cardoso; Laia Solé, Neus Rosas, Laia Sin, Paula da Silva, Zoe Planagumà, Maria Moles i Olga Sabio són les defenses; el migcamp el forma Maria da Cruz, Chloe Izquierdo i les sub17 Èlia Quílez i Emma Warboys; i en atac, la punta de llança, Morató, junt amb Maria Ruzafa, ‘Ari’ Gonçalves, Cristina Lacour, Carla Ber, Clàudia Plaja i Gemma Lluch.

El vestidor lamenta no jugar a Encamp

Durant la prèvia, la capitana també ha assenyalat no veure bé el canvi d’estadi. Reconeixent estar acostumades a jugar sobre gespa natural, ha mencionat que el vestidor no ha paït bé no disputar el partit al Nou Estadi de la FAF encampadà. “El correcte hauria sigut continuar jugant a casa nostra, a casa de la federació, a casa de la selecció”, ha asserit, apuntant que l’assumpte ja s’està tractant internament per tornar a disputar els duels a la nova infraestructura.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

