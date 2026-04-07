  • El seleccionador tricolor, Talin Puyalto, durant un entrenament de la setmana passada. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol sala

La selecció ja es troba a Dinamarca amb l’objectiu d’obtenir un dels dos bitllets per a la ‘Main Round’ del Premundial

Encetarà demà la seva participació davant Escòcia, el combinat a priori més feble, l'endemà jugarà contra Malta i dissabte contra l'amfitriona

La selecció de futbol sala ja es troba a Dinamarca, on aquest mateix dimarts es donarà el tret de sortida de la ronda preliminar del Premundial. Cal recordar que els de Talin Puyalto han quedat enquadrats al Grup A juntament amb l’amfitriona, Malta i Escòcia, i que només els dos millor classificats −es juga a partit únic− obtindran el bitllet per a la ‘Main Round’.

En tot cas, els tricolor encetaran la seva participació demà (15.30 hores) contra el combinat a priori més feble, l’escocès. L’endemà es veuran les cares contra els maltesos (15.30 hores) i dissabte tancaran la lligueta contra els danesos (15.00 hores).

Val a dir que només aquests darrers milloren el rànquing UEFA dels pirenaics, que actualment ocupen la 35a plaça. Ho fan per tres posicions, ja que han pujat fins a la 32a. Sota les ordres de Nikolaj Klein Saabye i sent una plantilla jove més enllà d’un veterà Mads Falck Larsen, l’equip també va caure, com Andorra, a la darrera ‘Main Round’ del Preeuropeu. Pel que fa a la resta de rivals, Malta és la 43a millor selecció a escala europea, mentre que Escòcia és 49a amb només Irlanda del Nord amb pitjor coeficient.

Jugadors i cos tècnic de la selecció andorrana de futbol sala. | Marvin Arquíñigo

La llista de Puyalto per aquesta cita presenta poques novetats. Les més destacades són el retorn d’Arnau Rodríguez després d’una lesió de llarga duració −fins ara només ha disputat tres partits amb l’ENFAF−, i la baixa de Pol Villalta, qui la setmana passada va passar per quiròfan per ser intervingut de la clavícula. Així doncs, sota pals es troben Aitor Rubio, ‘Xavito’ i Max Pons; com a tanques, ‘Uri’ Rodríguez, Èric Mesquita i Roc Torres; Adrià Blat, Jose Segura, Brayan Pinto i Óscar ‘Sanse’ com a ales, i Christian Regalo, Arnau Rodríguez, Paco Domínguez i Claudi Bové són els pivots.

Cal recordar que els tricolor arriben de perdre en dos amistosos contra Alemanya, però anteriorment va arribar aquella bona imatge a la ‘Main Round’ del Preeuropeu que va finalitzar el març de l’any passat. Aquesta la van cloure en tercera posició del seu grup sumant sis punts. Per sobre es trobava Països Baixos, conjunt contra el qual van empatar per partida doble, amb dos punts més, i Portugal, contra qui van veure les úniques dues desfetes, amb 12 punts. Per sota, Macedònia del Nord, selecció a la qual els pirenaics es van imposar en el darrer matx després d’haver empatat el primer.

Arnau Rodríguez torna després d’una baixa de llarga durada. | Marvin Arquíñigo
Notícies relacionades
El Ministeri de Salut impulsa un quadre de comandament amb 67 indicadors que permeten analitzar dades sanitàries
La banca andorrana tanca l’exercici 2025 registrant 176 milions de benefici i 113.248 milions en recursos gestionats
Caldea tanca la temporada hivernal facturant 11,7 milions d’euros, un 4,25% més respecte al mateix període del 2025

Notícies relacionades
  • Esports
Carles Manso celebra la reacció de l’FC Andorra i reconeix que “és possible que la lliga se’ns quedi una mica curta”
  • Esports
El MoraBanc ja té la permanència a una victòria de diferència i Tabak critica les pèrdues i la manca de duresa física
  • Esports
Un FC Andorra imperial s’imposa davant un Racing de Santander que s’apaga amb el pas dels minuts (6-2)
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista

