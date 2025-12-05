La selecció de futbol sala jugarà en dues setmanes un doble amistós contra Alemanya per preparar el Premundial

La selecció andorrana de futbol sala disputarà aquest mateix desembre un doble amistós amb Alemanya. Així ho ha pogut saber EL PERIÒDIC, doncs els duels estan ja tancats i només resta l’anunci de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), el qual arribarà aviat. En detall, els partits seran el divendres dia 19 i l’endemà dissabte, dia 20, al centre esportiu dels Serradells, ambdós a les 20.00 hores.
Tots dos encontres arriben per començar a preparar el Premundial que donarà el tret de sortida a l’abril de l’any vinent, en què els tricolor, gràcies a les millores de coeficients –se situen ara 34ns al rànquing UEFA i 55ns al FIFA– es podran beneficiar d’estar en un pot de nivell més alt. “Veurem una mica la sort que tinguem al sorteig, però anirem com vam anar a la darrera preliminar, la de l’Euro, per intentar sumar punts al rànquing i tenir les nostres opcions de passar de ronda”, va citar el seleccionador tricolor, Talin Puyalto, en una darrera entrevista amb aquesta casa. D’acabar donant-se el cas, seria la primera vegada que es faria.
Els pirenaics hi arriben després de la molt bona imatge a la ‘Main Round’ del Preeuropeu que van tancar el passat març
Cal recordar que els pirenaics hi arriben després de la molt bona imatge a la ‘Main Round’ del Preeuropeu que van tancar el passat març. Aquesta la van cloure en tercera posició del seu grup sumant sis punts. Per sobre es trobava Països Baixos, conjunt contra el qual van empatar per partida doble, amb dos punts més, i Portugal, contra qui van veure les úniques dues desfetes, amb 12 punts. Per sota, Macedònia del Nord, selecció a la qual els pirenaics es van imposar en el darrer matx després d’haver empatat el primer partit.
Per la seva part, els alemanys ocupen la 24a plaça dins el rànquing UEFA i la 47a al FIFA. Sota les ordres del neerlandès Marcel Loosveld, la darrera cita europea la van cloure també en tercer lloc, empatant a punts amb Romania, però amb pitjor diferència de gols, i quedant per sota d’Ucraïna i per sobre de Xipre. Des del punt final d’aquest Preeuropeu, han jugat fins a quatre amistosos, tots ells per partida doble.
Els darrers daten de fa tres setmanes, amb dues derrotes contra els Països Baixos, per 3-2 i 4-0, mentre que inicialment ho van fer davant Finlàndia amb un empat a tres i un triomf per 3-1 amb remuntada. Entre els jugadors més destacats es troben Matías Block, pivot argentí amb passaport alemany des de fa ben poc que actualment milita a l’Active Network de la Serie A italiana; Suad Uk, ala del Bielefeld de la Bundeslliga alemanya, i Gabriel Oliveira, un altre ala del Hohenstein-Ernstthal, també de la Bundeslliga.