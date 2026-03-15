Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un soci preparant el seu vot a l’espai habilitat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. | ANA / A.T.
Agències
Futbol - Eleccions

La jornada electoral del Barça comença amb bon ritme: 251 socis ja han votat al Centre de Congressos de la capital

Des de primera hora s'ha registrat un degoteig constant de persones que s'hi han apropat per exercir el seu dret a vot a les eleccions culers

La jornada electoral de l’FC Barcelona ha començat aquest diumenge al Centre de Congressos sense cap incidència. La mesa ha obert puntualment a les 09.00 hores i des de primera hora s’ha registrat un degoteig constant de socis que s’hi han apropat per exercir el seu dret a vot. Segons fonts de l’organització, fins a les 12.00 hores ja han votat 251 socis.

L’afluència està sent elevada durant les primeres hores del matí, amb presència tant de socis residents al Principat com d’altres procedents de zones pròximes del Pirineu. De fet, s’ha hagut d’instal·lar una catenària per ordenar la cua d’accés a la mesa, ja que en alguns moments s’ha concentrat força gent, amb diversos socis que han vingut a votar en família.

La mesa electoral andorrana forma part del dispositiu de votació que ha desplegat el club arreu del territori i permet votar qualsevol soci o sòcia gràcies al cens universal, independentment del seu lloc de residència. Les urnes romandran obertes fins a les 21.00 hores, informa l’ANA.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu