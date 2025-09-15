Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els representants tricolors a l'europeu sub-18 de tenis a Àustria. | FAT
  • Esports
Tennis - Europeu sub-18 d'Àustria

La FAT enceta una cita important amb l’europeu sub-18 d’Àustria

El director esportiu de la FAT, Èric García , ha subratllat la importància de competir en una cita d’aquest nivell

La Federació Andorrana de Tenis ja es troba a Oberpullendorf (Àustria), on aquest dilluns arrenca l’europeu sub-18. L’equip andorrà està format per Guillem Davasse, Pablo Carrascosa i Maria Campamà, que afronten una nova experiència internacional en un escenari que reuneix els millors joves tenistes del continent.

El sorteig ha situat Maria Campamà a la primera ronda contra la txeca Lucia Hradecka, mentre que Guillem Davasse i Pablo Carrascosa s’incorporen directament a la segona ronda. Davasse es veurà les cares amb el suís Mateo Fluri, i Carrascosa debutarà contra el luxemburguès Dylan Leigniel.

El director esportiu de la FAT, Èric García Crespo, ha subratllat la importància de competir en una cita d’aquest nivell, ja que “és veritat que els millors del món hi són, en una edat que ja és complexa, però és important sumar partits en aquestes categories”. “Tot i que hi hagi un nivell dels millors del món i de cada país, perquè al final són dues places del millor de cada país, per ells el fet de jugar en un nivell tan alt, després quan tornem i juguem a nivells una miqueta més accessibles, pugem un esglaó i això es nota molt” ha concretat.

Per la seva banda, Davasse ha expressat la seva il·lusió abans de debutar, mencionant que té “ganes de fer-ho bé, de mostrar un bon nivell de joc”. “És un gran repte on participem els dos millors jugadors de cada país a Europa i hi ha un nivell excepcional amb els millors jugadors... a fer el millor possible i a gaudir de l’experiència” ha expressat. A més, ha mencionat que arriba amb bona preparació després d’un estiu intens amb tornejos. “Com el tenis és una mica complicat ser constant, he tingut alguna irregularitat, però estic bé i estic amb bones sensacions per fer-ho bé” ha conclòs.

