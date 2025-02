La FAN marxa de Palma conscient que s’estan fent “passes endavant”

La Federació Andorrana de Natació (FAN) va participar el passat cap de setmana al Campionat d’Espanya de Federacions, a Palma, d’on va marxar amb bones sensacions i sent conscient que la natació del país continua “fent passes endavant”. “Acabem molt satisfets pel nivell mostrat per tot l’equip: hem sumat sis rècords entre absoluts i de 18 anys i, a més, sumem dues mínimes pel Campionat d’Espanya en els relleus”, ha assegurat el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana.

Cal recordar que la delegació tricolor va estar formada per nou integrants de l’equip nacional, amb Biel Cuen com el més destacat després d’aconseguir el rècord dels 200 metres lliures (sumant en aquesta distància dos rècords absoluts i dos de 18 anys) a més d’un rècord de 18 anys en els 400 metres lliures. Ara bé, la gran notícia va ser el rècord absolut del 4×200 metres lliures, un millor temps que estava vigent des de fa 22 anys i que va trencar l’equip format pel mateix Cuen, Max Suárez, Aritz Moreno i Arnau Segarra. De fet, els relleus tricolor en la distància del 4×100 metres també van mostrar el seu bon estat de forma assolint la mínima per al Campionat d’Espanya del març.