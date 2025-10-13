La FAN i el Club Taurons mobilitzen una cinquantena de persones per posar les bases de la primera selecció de waterpolo

La Federació Andorrana de Natació vol tenir un equip de waterpolo a Mònaco 2027. Aquest és l’objectiu que s’ha marcat la junta de la FAN, que conjuntament amb el Club Waterpolo Taurons ha iniciat un procés de captació per poder començar els entrenaments de la que serà la primera selecció nacional d’aquest esport al país. De fet, el passat divendres, el CTO d’Ordino va acollir la que va ser la primera pedra d’aquest projecte, amb la presentació del programa i la planificació que se seguirà fins a arribar als Jocs dels Petits Estats del 2027. Aquesta trobada va mobilitzar una cinquantena de persones.
“Estem molt satisfets de l’interès que ha generat aquesta primera reunió. Pensem fermament que ha estat una primera declaració d’intencions i que demostra que Andorra tindrà una selecció de waterpolo”, va asseverar el president de la FAN, Joan Clotet, després de l’acte. En la mateixa línia, el president del Club Waterpolo Taurons –entitat que s’encarregarà dels entrenaments i d’acollir tots els interessats a formar part d’aquesta selecció–, Xavi Cerro, va destacar que “estem notant com cada cop més el waterpolo està creixent al país i tenim el convenciment, després de veure tota la gent que s’ha mobilitzat, que podrem confeccionar una selecció que pugui representar el país”.