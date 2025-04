Esquí de muntanya

La FAM valora positivament el curs i centra part dels objectius en els Jocs Olímpics del 2030

El gerent de la FAM destaca la qualitat dels esportistes tot i reconèixer que a la federació li costa seguir el ritme de les grans nacions

“L’olimpisme ha fet que alguns països centrin esforços en l’esquí de muntanya [com la Xina o els Estats Units], i a nosaltres ens és difícil seguir el ritme. Tot i això, estem allà lluitant, i els pocs que tenim són esportistes de qualitat”. Amb aquestes paraules ha fet pinzellada el gerent de la FAM, Ludovic Albós, del primer any preolímpic de l’esquí de muntanya, una cita a la qual la federació no hi tindrà representació tot i comptar amb un jove equip que no perd pistonada envers l’elit mundial.

Amb aquesta premissa, precisament, tampoc era la intenció ser presents a Milà-Cortina d’Ampezzo. “El primer de tot és guanyar experiència […] El tema olímpic no ha estat mai un objectiu”, ha dit Albós, almenys enguany, ja que tal com ha apuntat el tècnic Xavier Comas, de cara els Jocs d’Hivern dels Alps la intenció sí que és ser-hi en relleus. En esprint, “si podem”, també. Aquestes declaracions les ha acompanyat Lea Ancion, assegurant que continuaran entrenant aquestes disciplines pensant en el 2030, “ja que els Jocs d’aquest any han vingut molt aviat”.

Amb el debut olímpic, aquesta modalitat d’esquí no ha parat de créixer. En aquest sentit, el gerent de la FAM ha recordat que abans se centrava en Europa i que ara, de mica en mica, va traspassant fronteres, un fet que a una federació com la tricolor “no ens ajuda tot i ser positiu per a l’esport”. “És un entrebanc”, ha incidit Albós, fent esment que, per exemple, part del pressupost s’ha de destinar al desplaçament.

Tenint present el jove conjunt, el treball que fa la Federació de Muntanyisme és a visió de futur. “El més veterà té 25 anys, tenen molt de marge de millora tècnic, físic i mental”, ha explicat Comas. Ara bé, trobar esquiadors d’aquest nivell és complicat, i malgrat tenir un programa de detecció de joves, “espero que en vinguin més”.

Balanç positiu

“Ha estat una temporada positiva. Tots estan competint a un molt alt nivell, i a Copa del Món lluitem pel top30 i a Copa d’Espanya en tenim fins al top5”, ha valorat el tècnic. Pel que fa als sènior, el més experimentat, Adrià Bartumeu, ho ha deixat clar: “L’equip està en el millor moment des que el conec […] És un ambient perfecte per continuar treballant“. Per la seva part, Ancion, en el seu debut a la màxima categoria amb Marc Casanovas, n’ha destacat l’aprenentatge. Així mateix, ha explicat que el tàndem amb Oriol Olm –qui no ha pogut ser present– és molt bo: “No puc imaginar un millor company i espero continuar amb ell. Ens entenem molt bé i m’ha ajudat molt”. L’any vinent els acompanyarà Max Palmitjavila, una de les perles pirenaiques que ha tancat etapa sub20. “Hi haurà bastant canvi”, ha reconegut, incidint que un dels principals objectius serà lluitar pel top30 en esprint.