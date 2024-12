La bona imatge andorrana es queda curta davant la campiona d’Europa (2-7)

Molt de temps ha hagut de passar perquè el pavelló de Govern tornés a acollir un partit de futbol sala. I quin un. Era el partit d’obertura de la ‘Main Round’ del Preeuropeu per a aquestes dues seleccions, i malgrat que l’esperança de victòria per Andorra era molt baixa, no ho era la de fer un bon partit. Al final Portugal s’ha endut el triomf (2-7), però els de Talin Puyalto han demostrat que el nivell de l’esport del 40×20 al Principat és molt alt.

A sorpresa de tothom, han estat els locals qui s’han avançat al marcador. Ha estat als quatre minuts, quan Adrià Blat ha robat l’esfèric a Silvestre Ferreira, últim home, i s’ha quedat sol davant Edu. El porter ha aturat el xut, però el refús l’ha recuperat Roc Torres qui, tot sol, només ha hagut d’empènyer la pilota al fons de la xarxa. Abans, però, els lusitans havien gaudit d’accions sense veure porta.

Els de Puyalto estaven jugant bé, tant en atac com en defensa, però l’empat els ha tardat poc a arribar. Amb set minuts disputats, Lúcio Rocha, escollit millor jugador jove del planeta l’any 2023, i després de diversos avisos dels seus entre els quals un parell de pals, s’ha trobat sol davant ‘Xavito’ per marcar.

Els vigents campions d’Europa han anat donant avisos de forma contínua enfront de les arribades comptades dels tricolor. Però el porter de l’ENFAF ha estat de 10. Els seus companys també han estat aturant davant l’àrea i, en definitiva, durant els primers 15 minuts s’ha vist un matx que, salvant les distàncies, era de tu a tu. Precisament en aquest minut s’ha trencat la igualada, amb ‘Xavito’ sortint de més i Hugo Neves recuperant la pilota per imposar-se a un porter vençut. Així, s’ha arribat a la mitja part amb l’1-2 i els de Jorge Braz llançats a l’ofensiva.

Els tricolor celebrant el gol d’Adrià Blat.

A la represa, el mateix sobre la pista: Portugal a l’atac i Andorra esperant a camp propi l’oportunitat de sortir al contraatac. També amb un canvi pirenaic a la porteria, amb Aitor Rubio agafant el relleu i des de l’inici mostrant el mateix nivell que ‘Xavito’. D’avís en avís, Ferreira ha fet la tercera diana portuguesa als tres minuts desfent-se de Blat i engaltant un potent tir pel primer pal.

Els tricolor no han abaixat els braços i recordant les paraules del seleccionador sobre la importància de l’aspecte mental, han retallat distàncies només un minut més tard. D’una magnífica jugada a la contra amb Jose Segura i Pol Villalta, Blat s’ha quedat sol davant Edu i la pilota ha acabat colada per sota les cames d’aquest. Malgrat tot, Rocha ha signat el seu doblet al cap de tres minuts, quan d’una possible falta sobre Marc Massana s’ha endut l’esfèric i fent una paret amb Diogo Santos ha superat Rubio.

Poc ha tardat el millor del partit en signar l’hat-trick. Ha rebut a banda, se n’ha anat del seu parell i ha batut per baix al porter del Principat. Només s’han vist accions dels del país veí a excepció d’arribades amb comptagotes dels locals, i a quatre minuts per la botzina final Neves ha fet el sisè. La dinàmica no ha canviat, i un minut després Kutchy ha fet el definitiu 2-7.