Jordina Caminal signa la 49a posició al segon supergegant que abaixa el teló de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter

Jordina Caminal ha tancat la setmana de Copa del Món de Soldeu i el Tarter disputada a la pista Àliga amb una 49a posició en el segon supergegant celebrat aquest diumenge. L’andorrana ha finalitzat amb un crono d’1’30.11, a 4.16 de la guanyadora, la italiana Sofia Goggia, qui s’ha imposat per davant de l’alemanya Emma Aicher (+0.24) i la noruega Kajsa Vickhoff (+0.31). A més, Caminal s’ha quedat a poc més d’un segon de la 30a posició, que ha estat compartida per les nord-americanes Allison Mollin i la campiona olímpica Breezy Johnson, ambdues amb un temps d’1’28.91.
Cal esmentar que la tricolor ha competit en tres supergegants de la Copa del Món en la seva carrera esportiva, totes tres aquesta temporada, amb el 50è lloc al supergegant de Tarvisio, amb un DNF ahir dissabte i avui sent 49a, la qual cosa suposa el seu millor resultat en la disciplina en el circuit mundial. En tot cas, el seu millor resultat en Copa del Món continua sent el 40è en descens a Soldeu, el passat divendres. La pròxima cita per a Caminal serà la Copa del Món de Val di Fassa, la setmana vinent.
“Era important arribar avui a baix perquè crec que estic esquiant bé i fins que no es fan baixades fins a baix no es creix en confiança i solidesa, i llavors estic feliç per aquesta part”, ha citat l’esquiadora, apuntant que els seus dos primers parcials “són bons”, tot i que després, a un revolt, “em quedo una mica baixa i ja m’afecta a la velocitat”. Assegurant sentir-se més preparada, té ganes de competir la setmana vinent: “Amb confiança i amb ganes d’anar a buscar aquest top30 que cada cop crec que ho tinc més a prop”.
Balanç més que positiu
“Andorra ha de continuar apostant per optar als Campionats del Món, perquè ha demostrat sobradament que està preparada per assumir un esdeveniment d’aquesta magnitud, ja que és un gran amfitrió, així que espero que aquest moment arribi molt aviat”. Aquestes han estat paraules del president de la FIS, Johan Eliasch, qui ha fet un balanç de la cita més que positiu. “És un autèntic privilegi ser aquí, l’escenari és espectacular i la pista, senzillament extraordinària. Sempre que tenim l’oportunitat de competir en aquest traçat, l’experiència és magnífica, no és estrany que tothom tingui ganes de tornar-hi”, ha incidit.
Qui també n’ha parlat molt bé és el director de curses femenines de la Copa del Món, Peter Gerdol: “He vist com heu crescut des de zero fins al màxim nivell, sempre disposats a escoltar i atents a la resta d’organitzadors per continuar aprenent”. En aquest sentit, s’ha mostrat convençut que “tard o d’hora aconseguireu organitzar uns Campionats del Món, perquè us ho mereixeu”, i ha remarcat que “no necessiteu fer res diferent del que ja esteu fent. És més una qüestió de política esportiva; en cap cas està relacionada amb la part esportiva ni amb l’organització. Esteu preparats, i ho esteu des de fa anys”.