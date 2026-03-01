Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Jordina Caminal, durant el supergegant que ha tancat la cita de la Copa del Món a Andorra. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Jordina Caminal signa la 49a posició al segon supergegant que abaixa el teló de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter

La pròxima cita per a la tricolor serà la Copa del Món de Val di Fassa, la setmana vinent, on arriba amb "confiança i amb ganes" a la cerca del top30

Jordina Caminal ha tancat la setmana de Copa del Món de Soldeu i el Tarter disputada a la pista Àliga amb una 49a posició en el segon supergegant celebrat aquest diumenge. L’andorrana ha finalitzat amb un crono d’1’30.11, a 4.16 de la guanyadora, la italiana Sofia Goggia, qui s’ha imposat per davant de l’alemanya Emma Aicher (+0.24) i la noruega Kajsa Vickhoff (+0.31). A més, Caminal s’ha quedat a poc més d’un segon de la 30a posició, que ha estat compartida per les nord-americanes Allison Mollin i la campiona olímpica Breezy Johnson, ambdues amb un temps d’1’28.91.

Cal esmentar que la tricolor ha competit en tres supergegants de la Copa del Món en la seva carrera esportiva, totes tres aquesta temporada, amb el 50è lloc al supergegant de Tarvisio, amb un DNF ahir dissabte i avui sent 49a, la qual cosa suposa el seu millor resultat en la disciplina en el circuit mundial. En tot cas, el seu millor resultat en Copa del Món continua sent el 40è en descens a Soldeu, el passat divendres. La pròxima cita per a Caminal serà la Copa del Món de Val di Fassa, la setmana vinent.

“Era important arribar avui a baix perquè crec que estic esquiant bé i fins que no es fan baixades fins a baix no es creix en confiança i solidesa, i llavors estic feliç per aquesta part”, ha citat l’esquiadora, apuntant que els seus dos primers parcials “són bons”, tot i que després, a un revolt, “em quedo una mica baixa i ja m’afecta a la velocitat”. Assegurant sentir-se més preparada, té ganes de competir la setmana vinent: “Amb confiança i amb ganes d’anar a buscar aquest top30 que cada cop crec que ho tinc més a prop”.

Balanç més que positiu

“Andorra ha de continuar apostant per optar als Campionats del Món, perquè ha demostrat sobradament que està preparada per assumir un esdeveniment d’aquesta magnitud, ja que és un gran amfitrió, així que espero que aquest moment arribi molt aviat”. Aquestes han estat paraules del president de la FIS, Johan Eliasch, qui ha fet un balanç de la cita més que positiu. “És un autèntic privilegi ser aquí, l’escenari és espectacular i la pista, senzillament extraordinària. Sempre que tenim l’oportunitat de competir en aquest traçat, l’experiència és magnífica, no és estrany que tothom tingui ganes de tornar-hi”, ha incidit.

Qui també n’ha parlat molt bé és el director de curses femenines de la Copa del Món, Peter Gerdol: “He vist com heu crescut des de zero fins al màxim nivell, sempre disposats a escoltar i atents a la resta d’organitzadors per continuar aprenent”. En aquest sentit, s’ha mostrat convençut que “tard o d’hora aconseguireu organitzar uns Campionats del Món, perquè us ho mereixeu”, i ha remarcat que “no necessiteu fer res diferent del que ja esteu fent. És més una qüestió de política esportiva; en cap cas està relacionada amb la part esportiva ni amb l’organització. Esteu preparats, i ho esteu des de fa anys”.

Comparteix
Notícies relacionades
Prudència davant la incertesa
Aparatós accident sense ferits d’un turisme a la CG-3 entre la Massana i Ordino amb afectacions al trànsit
Espot confirma sis andorrans residents a Israel i Dubai i assegura seguiment consular permanent a l’Orient Mitjà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra vol donar continuïtat al triomf visitant demà el Còrdova i havent fet un pas endavant a nivell mental
  • Esports
Gina del Rio torna a brillar amb una 12a posició a la Copa del Món de Falun: “Un resultat així sempre motiva”
  • Esports
Jordina Caminal no completa la baixada en el primer super gegant disputat a l’Àliga el qual s’endu Emma Aicher
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu